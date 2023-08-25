把握時機｜現樓新盤增優惠吸購買力

市區全新盤低開策略奏效，帶動一手氣氛回暖，各發展商把握時機出招，多個已屆現樓新盤增設優惠，冀盡吸市場購買力。其中遠洋集團(3377)旺角「千望」及嘉里建設(683)跑馬地「THE ASTER」均加推單位應市，並為買家提供多項置業優惠。
「千望」日前加推4號價單共10伙特色戶，落實周日推售共21伙。入場單位為9樓D室，實用面積193方呎開放式單位，扣除最高20%折扣，折實價433.6萬元，呎價22,466元。
遠洋集團銷售及市場事務總監張詩韻稱，特別增設90天及150天現金付款計劃，以及其他額外優惠，按不同戶型計算，折扣及優惠最高由20%至24%；另提供「提前成交現金回贈」優惠，若買家於簽署臨時買賣合約後30天或60天內提前成交，可享樓價4%或2%作回贈，可用作支付樓價部分餘款。她續稱，該盤迄今累沽62伙，成交金額逾3.55億元。
「THE ASTER」昨加推20伙兩房，扣除最高9%折扣及回贈優惠，折實價1,623.8萬至2,169.2萬元，折實呎價26,074至32,123元。發展商同時推出全新180天備用一按貸款付款計劃，買家可承造最高八成按揭，並新增代繳印花稅優惠，以及與Indigo Living合作贈送價值10萬元的傢俬套餐。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，該盤迄今累沽41伙，連同車位共套現逾8億元。
海茵莊園一手折扣 由3%增至32%
九龍建業(034)將軍澳「海茵莊園」將於明日推售12伙兩房，折實價由691.2萬元起。該盤早前額外推出3項置業優惠，購入特定單位分別可獲樓價介乎20%至28%折扣，連同買家採用75天現金付款扣減樓價2%，即最高折扣30%，與2021年首輪推售時僅獲3%折扣相比，相差達27%。若買家不選擇「傢俬津貼」優惠，可直減樓價2%，即最高折扣達32%。
傲玟下周一起重推15伙招標 傳銀行拒做按揭
另外，原由高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤「傲玟」昨突上載銷售安排，分兩階段重推15伙招標，首階段招標日期為本月28日至9月11日，第二階段為9月12至10月11日；惟市傳本港多間銀行已暫停接受該盤的按揭申請，意味買家或需以一筆過付清樓價形式(FULL PAY)入市。