把握樓價低位入市！準新人擲390萬購屯門私樓三房築安樂窩【附其他3球成交】｜二手市況

樓市撤辣後市場信心明顯增強，加上息口見頂，不少買家重投市場，把握機會趁低吸納。二手市場上接連出現「3球」買賣個案，有準新人擲390萬購入屯門私樓三房打造安樂窩。
中原地產屯門御半山分行分行經理曾慧敬表示，屯門怡樂花園1座低層F室，實用面積約511方呎，三房間隔，向西。原叫價420萬元，最後減價30萬元或約7.1%，至390萬元成交，呎價約7,632元。
曾慧敬透露，買家為一對準新人，見樓市向好，樓價仍處低位，把握時機置業，看中上址間隔四正，價錢符合預算，考慮不久便決定承接。原業主於1995年以103萬元買入單位，持貨約29年，現轉手帳面獲利287萬元，物業期內升值近2.8倍。
河畔花園兩房減價15%易主
沙田區屋苑成為上車之選，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文指，沙田及大圍區本月暫錄約33宗成交，當中沙田河畔花園佔2宗，屋苑最新錄得A座高層08室成交，實用面積約242方呎，兩房間隔。原開價約460萬元，日前議價後減價70萬元或約15.2%，至390萬元易手，呎價約16,116元。
據了解，新買家為上車客，見單位價錢合理，間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主於2010年以198萬元購入單位，持貨約14年，現轉手帳面賺192萬元，物業期內升值約97%。
花園城一房320萬轉手
黎宗文續指，沙田花園城錄得本月首宗成交，單位為3期A座高層G室，實用面積約268方呎，一房間隔。原開價約350萬元，日前議價後減價30萬元或約8.6%，以320萬元沽出，呎價約11,940元。
據悉，新買家為上車客。原業主早於1997年以169萬元入市，持貨約27年，現轉手帳面獲利約151萬元，物業期內升值約89.3%。
公屋客斥390萬購屏欣苑
居屋市場亦不乏選擇，當中涵蓋毗鄰港鐵站，交通便利。利嘉閣地產天水圍-天盛分行助理分區經理黃肇雯稱，天水圍居屋屏欣苑B座高層9室，實用面積約376方呎，採兩房間隔，外望開揚景觀。
黃肇雯透露，買家為外區公屋客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓，鍾情單位間隔合用，位於高層光猛開揚，加上屋苑地理位置優越，毗鄰港鐵天水圍站，交通方便，睇樓後即與業主進行洽購，最終以390萬元(未補地價)成交，呎價約10,372元。
據悉，原業主在2018年以188.4萬元(未補地價)一手買入單位，持貨約6年，現轉手帳面獲利約201.6萬元，物業期內升值近1.1倍。
兆康苑兩房338萬沽
祥益地產高級分行經理古文彬說，毗鄰港鐵兆康站的屯門居屋兆康苑，最新錄得J座低層4室成交，單位實用面積約447方呎，兩房兩廳，日前獲外區客垂青。買家鍾情單位附設企理裝修，加上原業主增加議幅，累減22萬元或約6.1%；且家人亦居住於同屋苑，日後方便互相照應，以及屋苑坐落於公共交通交匯處，遂便決定以338萬元(自由市場價)購入作自住之用，呎價約7,562元。
據悉，原業主於2016年以約280萬元(自由市場價)購入，持貨8年，是次轉手帳面賺約58萬元，物業期內升值20.7%。