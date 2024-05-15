把握樓價低位入市！準新人擲390萬購屯門私樓三房築安樂窩【附其他3球成交】｜二手市況

樓市撤辣後市場信心明顯增強，加上息口見頂，不少買家重投市場，把握機會趁低吸納。二手市場上接連出現「3球」買賣個案，有準新人擲390萬購入屯門私樓三房打造安樂窩。 中原地產屯門御半山分行分行經理曾慧敬表示，屯門怡樂花園1座低層F室，實用面積約511方呎，三房間隔，向西。原叫價420萬元，最後減價30萬元或約7.1%，至390萬元成交，呎價約7,632元。 曾慧敬透露，買家為一對準新人，見樓市向好，樓價仍處低位，把握時機置業，看中上址間隔四正，價錢符合預算，考慮不久便決定承接。原業主於1995年以103萬元買入單位，持貨約29年，現轉手帳面獲利287萬元，物業期內升值近2.8倍。

河畔花園兩房減價 15% 易主 沙田區屋苑成為上車之選，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文指，沙田及大圍區本月暫錄約33宗成交，當中沙田河畔花園佔2宗，屋苑最新錄得A座高層08室成交，實用面積約242方呎，兩房間隔。原開價約460萬元，日前議價後減價70萬元或約15.2%，至390萬元易手，呎價約16,116元。 據了解，新買家為上車客，見單位價錢合理，間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主於2010年以198萬元購入單位，持貨約14年，現轉手帳面賺192萬元，物業期內升值約97%。 花園城一房 320 萬轉手 黎宗文續指，沙田花園城錄得本月首宗成交，單位為3期A座高層G室，實用面積約268方呎，一房間隔。原開價約350萬元，日前議價後減價30萬元或約8.6%，以320萬元沽出，呎價約11,940元。 據悉，新買家為上車客。原業主早於1997年以169萬元入市，持貨約27年，現轉手帳面獲利約151萬元，物業期內升值約89.3%。