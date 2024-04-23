投資客專吼低價筍盤 東涌昇薈、映灣園連租約戶 低市價最少3 %沽｜二手市況

昇薈套四房不設睇樓 收租客照買
二手樓價大幅回落，令租金回報上升，吸引投資者入市。中原地產東涌區高級分區營業經理吳家威表示，近期投資者入市態度轉趨積極，專攻低市價筍盤，東涌區最近連錄投資客入市個案，其中昇薈5座中層A室，實用面積1,221方呎，屬四房套戶間隔，享內園景致。
單位原叫價1,500萬元，附連租約，月租34,000元，不設睇樓，近日有投資者見東涌區租盤短缺，看好租金上升潛力，遂斥1,360萬元購入上址作長線收租用途，平均實用呎價11,138元，較市價低3%至5%。他又指，按成交價計，上址租金回報約有3厘，而原業主於2013年3月以971.78萬元購入上述單位，持貨約11年，帳面獲利388.22萬元，升值40%。
即睇東涌昇薈放盤(HOUSE730)
映灣園高層連約兩房568萬沽 料回報3.5厘
另外，該分行最新亦促成同區映灣園12座高層E室成交，單位實用面積548方呎，採兩房間隔，享開揚山景。吳家威稱，單位最初叫價648萬元，近日獲投資者議價至568萬元連租約成交，折合實用呎價10,365元，造價同樣較市價低約3%至5%。該單位現時月租14,000元，市值租金則約16,500元，潛在租金回報約3.5厘。據悉，單位於2011年6月買入價為322萬元，原業主持貨13年轉手，帳面賺246萬元或升幅有76%。
即睇東涌映灣園放盤(HOUSE730)