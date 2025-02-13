投資客斥470萬買滙都兩房收租 全盤累沽690伙｜洪水橋新盤

泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」備受市場追捧，昨日(12日)元宵佳節錄得4宗成交，今日(13日)再錄得新成交，單位為第5座6樓A07室，實用面積442方呎，兩房間隔，以470.16萬元售出，呎價10,637元。據了解，新買家為投資客，鍾意項目交通及購物都非常方便，有巴士及輕鐵，方便返工返學，別具潛力，故此購入單位長線收租。
集團執行董事關堡林表示，有睇樓客連日到臨「滙都」示範單位參觀比較，衡量市場上數個新盤後，認為項目單位間隔四正，廳房較闊落，容易擺放傢俬；而且交通方便，可直接往返本港及內地，除方便上班外，亦方便假日北上玩樂，有買家更計劃趁情人節與女友前來選購兩房單位，成家立室。
關堡林指，「滙都」在設計及開則時別具心思，以「滙都II」為例，單位開則闊落，項目大部分兩房連開放式廚房單位，實用面積逾400方呎，客廳闊2.5至2.6米，室內空間感大，主人房面積亦較寬裕，非常實用。另外，大部分單位廳房同向、浴室有足夠地方設置浴缸等等，均是以人為本的貼心設計。
「滙都」預計關鍵日期為今年6月底，項目已獲批入伙紙，正進行滿意紙流程，意味項目快將現樓落成，有不少買家看準項目下半年可交樓，短期內即可入伙，令在住屋安排上更有預算。項目全盤累計推出796伙，連同最新成交一共賣出690伙，佔可售單位近87%。
「滙都」共分兩期發展，合共提供1,025個單位；「滙都II」涉及第5座及第6座，提供402伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎297至535方呎。