投資客曾兩度被截胡 代理親赴台灣送訂 成功328萬full pay購屯門康麗花園兩房收租(有相)｜二手樓成交

二手樓價繼續沉底，吸引不少收租客趁低入市。有長線投資者因曾兩度被其他買家「截糊」，錯失買入心儀單位，近日再次睇中屯門康麗花園一伙兩房，決定不再猶豫，打算即睇即買，惟單位業主已移民台灣，幸獲代理親赴當地送訂，終成功買得心頭好。

每呎成交價逾 9 千

祥益地產區域董事邱家邦表示，日前促成屯門康麗花園一宗買賣成交個案，單位為2座中層A室，實用面積362方呎，屬兩房一廳設計。單位日前獲同區客洽購，由於該買家曾兩度洽購心儀物業，均被其他買家搶先買走，為免再次被捷足先登，是次不再猶豫，睇樓上址後即拍板購入單位，並以328萬一筆過付款方式，購入上址作長線投資收租之用，平均實用呎價9,061元。

由於該單位業主已移居台灣，邱家邦稱，為協助買家購得心頭好，負責的代理特意乘搭早機，親自飛到當地向業主送訂。據了解，新買家鍾情上址單位客廳及房間均享開揚景觀，加上屋苑鄰近市中心，日常生活配套完善，而且原業主肯擴大議價空間，累減12萬元，該買家有感單位性價比高，遂一睇即承接。