投資客減息前偷步入市 斥近2000萬掃3伙星凱．堤岸｜新盤成交

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，各界預期美國即將減息，帶動買家加快入市決定，集團旗下毗鄰港鐵火炭站的「星凱．堤岸」昨日(10日)獲一組大手客斥資約1,957.2萬元連購3伙極高層單位，包括一個開放式及兩個一房單位。據悉，買家認為樓盤租金回報高，故購入作長線投資。

楊聰永稱，是次售出單位包括1座47樓C室，實用面積228方呎，以501.1萬元售出，呎價約21,978元；另3座49樓E室，一房設計，實用面積348方呎，成交價706萬元，呎價約20,287元。至於5座51樓D室，同屬一房間隔，實用面積344方呎，附設187方呎天台，以750.1萬元售出，呎價約21,805元。

8月迅沽10伙 套現1億

楊聰永表示，「星凱‧堤岸」本月交投熾熱，迄今已錄10宗成交，套現逾1億元。他補充，項目自3月3日起迅沽248伙，銷售額逾27億元；樓盤開售迄今累售1,177伙，佔全盤1,335伙逾88%。

「星凱．堤岸」由4幢住宅大廈組成，提供1,335個住宅單位，實用面積由228至2,001方呎不等。