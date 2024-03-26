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地產
2024-03-26 08:00:00

投資客「1字頭」買元朗兩房移民盤 原業主仍有得賺 收租回報有幾多？｜二手樓成交

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投資客「1字頭」買元朗兩房移民盤 原業主仍有得賺 收租回報有幾多？｜二手樓成交

投資客「1字頭」買元朗兩房移民盤 原業主仍有得賺 收租回報有幾多？｜二手樓成交

樓市已全面撤辣，入市成本大降，吸引有閒資的人士買樓投資。元朗區單幢物業成為投資客吸納對象，國華大廈一個兩房移民盤最新以「1字頭」易手，原業主持貨14年仍帳賺近26%離場。

中原地產元朗新時代廣場4期分行分行經理張禮傑表示，國華大廈高層E室，實用面積約343方呎，兩房間隔，坐向東南。原開價210萬元，由於原業主移民，願意提供較大議價空間賣樓，放盤一星期，獲投資客垂青，議價30萬元或約14.3%，以180萬元成交，造價重返2016年初、即8年前水平，呎價約5,248元。

預計租金回報達6

張禮傑指，單位現時市值租金每月約9,000元，預計新買家可享達6厘租金回報。原業主於2010年以143萬元買入單位，持貨14年，是次雖以低價沽出，惟帳面仍能獲利37萬元，物業期內升值約25.9%

資料顯示，國華大廈位於元朗市中心青山公路元朗段142-148號，19715月入伙，樓齡將近53年，提供69伙，單位實用面積由1701,172方呎，鄰近港鐵朗屏站及輕鐵康樂路站，樓下亦有多條巴士及小巴路線途經，交通便利。

即睇元朗國華大廈放盤 (House730)

投資客「1字頭」買元朗兩房移民盤 原業主仍有得賺 收租回報有幾多？｜二手樓成交

國華大廈高層兩房以180萬元成交，造價重返2016年初、即8年前水平。(資料圖片)

投資客入市東輝閣兩房3個月速賺50

區內另一單幢物業東輝閣近日有投資者入市僅3個月轉手速賺50萬元，單位為低層F室兩房，實用面積約284方呎。消息指，單位日前以288萬元沽出，呎價約10,141元。據悉，原業主於202312月底以約237.5萬元買入單位，本用作收租，惟交易完成及收樓後公布樓市全面撤辣，因此決定放售單位，持貨僅約3個月，轉手帳面速賺50.5萬元或約21.3%

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資料顯示，東輝閣位於水車館街2號，於1988年10月入伙，提供71伙，單位實用面積由270至455方呎。東輝閣鄰近港鐵元朗站，附近有區內地標大榮華酒樓。

即睇元朗東輝閣放盤 (House730)

受惠撤辣短炒獲利！投資者入市元朗單幢樓3個月沽速賺50萬｜二手市況

東輝閣位於水車館街2號，於1988年10月入伙，提供71伙。(資料圖片)

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