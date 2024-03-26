投資客「1字頭」買元朗兩房移民盤 原業主仍有得賺 收租回報有幾多？｜二手樓成交

樓市已全面撤辣，入市成本大降，吸引有閒資的人士買樓投資。元朗區單幢物業成為投資客吸納對象，國華大廈一個兩房移民盤最新以「1字頭」易手，原業主持貨14年仍帳賺近26%離場。

中原地產元朗新時代廣場4期分行分行經理張禮傑表示，國華大廈高層E室，實用面積約343方呎，兩房間隔，坐向東南。原開價210萬元，由於原業主移民，願意提供較大議價空間賣樓，放盤一星期，獲投資客垂青，議價30萬元或約14.3%，以180萬元成交，造價重返2016年初、即8年前水平，呎價約5,248元。