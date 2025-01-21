投資客「3字頭」撈馬鞍山半新樓一房 樓價5年暴跌42%｜二手蝕讓

馬鞍山半新樓再現大額蝕讓個案，樓齡約5年的泓碧最新有一房單位以372萬元沽出，創屋苑歷來成交價新低。至於原業主於5年多前一手買入單位，現轉售帳面慘蝕274萬元，蝕幅高達42%，創屋苑歷來蝕幅最大紀錄。 利嘉閣地產首席聯席董事楊震霆表示，上址為泓碧H17座中層B室，實用面積約273方呎，一房間隔。原業主於最初開價500萬元，放盤3個月後獲洽購。據悉，買家為投資客，睇樓後與業主議價，雙方拉鋸約一個月，最終以370萬元成交，累減130萬元或約26%，呎價約13,553元。據悉，是次成交價屬屋苑歷來新低。

迎海一房 9 年蒸發 138 萬 同區另一屋苑迎海早前亦錄得一宗蝕讓個案，世紀21奇豐物業分行經理張翠珊指，迎海3期迎海‧星灣御16座高層B室，實用面積約526方呎，屬一房連儲物室間隔。單位坐向東，外望海景，放盤一年半，原叫價1,050萬元，最後勁減320萬元或約30.5%，至730萬元沽出，呎價約13,878元。 據了解，原業主於2016年5月以868萬元購入單位，持貨近9年，現轉售帳面虧損138萬元，單位期內跌價約15.9%。資料顯示，迎海位於馬鞍山烏溪沙路8號，2013年入伙，分為5期共有21座，提供3,535個單位。