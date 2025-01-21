投資客「3字頭」撈馬鞍山半新樓一房 樓價5年暴跌42%｜二手蝕讓

馬鞍山半新樓再現大額蝕讓個案，樓齡約5年的泓碧最新有一房單位以372萬元沽出，創屋苑歷來成交價新低。至於原業主於5年多前一手買入單位，現轉售帳面慘蝕274萬元，蝕幅高達42%，創屋苑歷來蝕幅最大紀錄。
利嘉閣地產首席聯席董事楊震霆表示，上址為泓碧H17座中層B室，實用面積約273方呎，一房間隔。原業主於最初開價500萬元，放盤3個月後獲洽購。據悉，買家為投資客，睇樓後與業主議價，雙方拉鋸約一個月，最終以370萬元成交，累減130萬元或約26%，呎價約13,553元。據悉，是次成交價屬屋苑歷來新低。
原業主於2019年8月以643.6萬元一手購入單位，持貨超過5年，現轉售帳面虧損273.6萬元，單位期內貶值約42.5%，創屋苑歷來蝕幅最大紀錄。計及使費，恐實蝕約300萬元離場。
翻查資料，屋苑對上一宗二手成交為H18座中層B室，實用面積約271方呎，同屬一房間隔，上月以390萬元易手，呎價約14,391元，按原業主於2019年買入價577.8萬元計算，轉售帳面損失187.8萬元或約32.5%。資料顯示，泓碧位於馬鞍山耀沙路11號，2020年入伙，由9座住宅及洋房13間組成，提供547個單位。
迎海一房9年蒸發138萬
同區另一屋苑迎海早前亦錄得一宗蝕讓個案，世紀21奇豐物業分行經理張翠珊指，迎海3期迎海‧星灣御16座高層B室，實用面積約526方呎，屬一房連儲物室間隔。單位坐向東，外望海景，放盤一年半，原叫價1,050萬元，最後勁減320萬元或約30.5%，至730萬元沽出，呎價約13,878元。
據了解，原業主於2016年5月以868萬元購入單位，持貨近9年，現轉售帳面虧損138萬元，單位期內跌價約15.9%。資料顯示，迎海位於馬鞍山烏溪沙路8號，2013年入伙，分為5期共有21座，提供3,535個單位。