投資有道｜多圖！李施嬅投資物業「未蝕過錢」 買樓一定要有海景？

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧今天(18日)特別邀請國際獲奬女星李施嬅(Selena)親臨展銷中心，以三角鋼琴彈奏表演。
李施嬅接受訪問時表示，由於從事演藝行業收入不算穩定，自己十幾年前已有買樓投資，令自己生活有所保障。現時在新加坡、美國及香港均持有物業，更直指「自已投資物業無蝕過錢」。
她透露，現時在港正租住物業，一直有儲錢，希望未來買一個「大啲單位」自住，傾向購買三房大單位，可以招呼親朋好友到家中聚會，亦需要擁有主人睡房及衣帽間，最緊要「一定有海景」。她解釋，望海可以舒緩工作壓力，因此對天瀧亦有興趣，在香港較為難得擁有開揚維港景色的樓盤，並設有私人升降機大堂，私隠度高等優點。
展望本港樓市走勢，她認為香港是福地，「樓市就算去到最差跌幅亦唔大」，完全唔擔心在香港買樓自住會有問題。由於在港持有多一個物業需付「辣稅」，故計劃再入市時會先沽出手上的物業。
演技獲肯定 成雙料影后及民選視后
李施嬅於2017年憑著美國微電影《Once More》奪得「European Cinematography Awards」及「Los Angeles Film Awards」最佳女演員，成為歐美雙料影后。2019年，憑藉TVB劇集《金宵大廈》贏得《萬千星輝頒獎典禮2019》「最受歡迎電視女角色」獎，並與陳山聰奪得「最受歡迎電視拍擋」，其後亦奪得《觀眾在民間電視大獎2019》「民選最佳女主角獎」；其後再憑藉《金宵大廈》，於2021年《紐約電視電影節2021》最佳女演員組別獲得優異獎。
事實上，李施嬅的社交平台分享不少與海有關的照片，而她現正拍攝TVB新劇《新聞女王》，與另一位視后佘詩曼演技大鬥法，令一眾粉絲都十分期待。
天瀧位處啟德承豐道22號，由7幢高樓及1幢低座大屋(Harbour Mansion)組成，單位實用面積介乎351至1,942方呎，戶型涵蓋一房、三房及四房。當中一房實用面積351方呎，共160伙，佔全盤約28%；三房實用面積為635至1,117方呎，涉192伙，佔全盤約34%；四房實用面積為1,173至1,428方呎，提供208伙，佔全盤約37%；另設6伙特色戶，實用面積為900至1,942方呎，連180至425方呎平台，佔全盤約1%。項目提供409個住客車位，示範單位設於尖沙咀中間道H Zentre，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期長約17個月。