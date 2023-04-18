投資有道｜多圖！李施嬅投資物業「未蝕過錢」 買樓一定要有海景？

由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作發展啟德「PARK PENINSULA 海灣半島」天瀧今天(18日)特別邀請國際獲奬女星李施嬅(Selena)親臨展銷中心，以三角鋼琴彈奏表演。

李施嬅接受訪問時表示，由於從事演藝行業收入不算穩定，自己十幾年前已有買樓投資，令自己生活有所保障。現時在新加坡、美國及香港均持有物業，更直指「自已投資物業無蝕過錢」。

她透露，現時在港正租住物業，一直有儲錢，希望未來買一個「大啲單位」自住，傾向購買三房大單位，可以招呼親朋好友到家中聚會，亦需要擁有主人睡房及衣帽間，最緊要「一定有海景」。她解釋，望海可以舒緩工作壓力，因此對天瀧亦有興趣，在香港較為難得擁有開揚維港景色的樓盤，並設有私人升降機大堂，私隠度高等優點。

展望本港樓市走勢，她認為香港是福地，「樓市就算去到最差跌幅亦唔大」，完全唔擔心在香港買樓自住會有問題。由於在港持有多一個物業需付「辣稅」，故計劃再入市時會先沽出手上的物業。