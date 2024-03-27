投資者出動！錦繡花園連租約 買家無睇樓958萬接貨 康樂園銀主盤2080萬沽｜二手樓成交

二手交投加快，新界區傳統洋房屋苑亦接連錄成交，獲投資者入市承接。利嘉閣地產錦繡及北區豪宅分行助理分區經理呂國雄表示，新近促成元朗錦繡花園I段1街單號屋成交，單位實用面積848方呎，新買家鍾情單位間隔合用，居住環境清靜，在無睇樓下，即與業主洽商議價，最終以958萬元連租約承接，折合實用呎價11,297元。據悉，原業主於2004年以約200萬元買入上述單位，持貨20年至今轉手，帳面賺約758萬元，期內物業升值約3.8倍。他補充，錦繡花園現有約120個放盤，最低入場費由940萬元起。
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長線投資者睇好後市 購康樂園銀主盤收租
此外，大埔洋房屋苑康樂園最新錄銀主盤成交。中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，撤辣有助激活換樓鏈，市場交投量明顯增加，其中康樂園剛錄10街雙號屋易手，單位建築面積2,000方呎，實用面積1,596方呎，以銀主盤形式放盤，原本開價約2,600萬元，日前以2,080萬元沽出，累減多達520萬元，實用平均呎價13,033元。
上手業主大賺千萬退場
據了解，新買家為區內客，睇好撤辣後樓市向好，會帶動樓價升值，打算購入單位作長線投資之用。原業主則於2004年9月以970萬元購入單位，持貨20年，現轉手帳面大幅獲利約1,110萬元，賺幅約114%。
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