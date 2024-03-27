投資者出動！錦繡花園連租約 買家無睇樓958萬接貨 康樂園銀主盤2080萬沽｜二手樓成交

長線投資者睇好後市 購康樂園銀主盤收租

此外，大埔洋房屋苑康樂園最新錄銀主盤成交。中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，撤辣有助激活換樓鏈，市場交投量明顯增加，其中康樂園剛錄10街雙號屋易手，單位建築面積2,000方呎，實用面積1,596方呎，以銀主盤形式放盤，原本開價約2,600萬元，日前以2,080萬元沽出，累減多達520萬元，實用平均呎價13,033元。