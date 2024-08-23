投資者棄守套現 太古城三房「8字頭」成交 12年近乎平手(有圖)｜藍籌屋苑

二手弱勢未改，部分收租業主決定棄守套現。藍籌屋苑鰂魚涌太古城新近有三房業主劈價560萬元或四成，以「8字頭」沽出單位，持貨12年扣除使費料「平手離場」。

中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運指，太古城海星閣低層B室，實用面積約662方呎，三房間隔，向北，望街景，連雅致裝修。原業主以1,400萬元放盤，最終以840萬元連租約沽出，累減560萬元或40%，呎價約12,689元。

新買家料享約3.6厘租金回報

據了解，單位現時租金約2.55萬元，新買家料可享約3.6厘租金回報。原業主於2012年以786萬元買入單位，持貨約12年，是次轉手帳面獲利54萬元，物業期內僅升值約6.9%；惟計及釐印稅等使費合共約45.7萬元，實際賺約8.3萬元，近乎「平手離場」，不過若原業主買入單位後一直作收租之用，賺取物業租金收入亦算可觀。