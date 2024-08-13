投資者棄守藍籌屋苑 心淡沽第一城低層戶 5年貶值129萬｜二手市況

二手氣氛延續弱勢，投資者亦決定「要錢唔要貨」，決定賣出手上物業套現，兩個藍籌屋苑沙田第一城及鰂魚涌太古城均錄得相關成交個案，其中沙田第一城一個低層單位新近以350萬元沽出，原業主持貨5年帳面更損手129萬元離場。

市場消息指，沙田第一城4期45座低層B室，實用面積約284方呎。原叫價380萬元，最終減價30萬元或約7.9%，以350萬元沽出，屬屋苑今年低價成交之一，呎價約12,323元。

據區內代理透露，原業主為投資者，上一份租約月租約1.3萬元，因「睇淡後市」而決定沽貨。據了解，原業主於2019年以479萬元買入單位，一直作收租之用，持貨約5年，現轉售帳面虧損129萬元，物業期內貶值約26.9%。