投資者棄守藍籌屋苑 心淡沽第一城低層戶 5年貶值129萬｜二手市況

二手氣氛延續弱勢，投資者亦決定「要錢唔要貨」，決定賣出手上物業套現，兩個藍籌屋苑沙田第一城及鰂魚涌太古城均錄得相關成交個案，其中沙田第一城一個低層單位新近以350萬元沽出，原業主持貨5年帳面更損手129萬元離場。
市場消息指，沙田第一城4期45座低層B室，實用面積約284方呎。原叫價380萬元，最終減價30萬元或約7.9%，以350萬元沽出，屬屋苑今年低價成交之一，呎價約12,323元。
據區內代理透露，原業主為投資者，上一份租約月租約1.3萬元，因「睇淡後市」而決定沽貨。據了解，原業主於2019年以479萬元買入單位，一直作收租之用，持貨約5年，現轉售帳面虧損129萬元，物業期內貶值約26.9%。
同類戶今年3月曾低見310萬成交
翻查資料，屋苑同類戶型對上一宗二手成交為4期37座中層F室，實用面積同約284方呎，上月以434萬元成交，呎價約15,282元。至於同類戶型於今年3月出現一宗低價買賣個案，為4期41座中層B室，實用面積同約284方呎，以310萬元易手，上手業主入市不足4年帳面輸215萬元或約41%。
太古城長情業主賣三房 帳面獲利2.7倍
中原地產太古城齊宮閣分行高級分區營業經理李百達表示，太古城金星閣中層G室，實用面積約701平方呎，三房間隔，望園景，新近以928萬元沽出，呎價約13,238元。
據了解，新買家為用家，心儀單位位置鄰近商場，見價錢合宜，遂計劃購入自住。原業主早於1991年以247萬元購入單位，一直作收租用，持貨約33年，是次沽出帳面大幅獲利681萬元，物業期內升值近2.8倍。