投資23億 擬建中小型單位 新地中標大圍地 每呎地價3128元符預期

上周五截標的大圍美田路住宅地，地政總署昨公布，由新鴻基地產(016)以6.06億元中標，符合市場預期，以最高可建樓面約19.3萬方呎計算，每方呎樓面地價約3,128元；新地相隔半年再度投得沙田區地皮，涉資12.25億元。新地副董事總經理雷霆透露，美田路地皮計劃興建中小型住宅單位，預算總投資額約23億元。

美田路地皮合共收到6份標書，入標財團包括長江實業集團(1113)、信和置業(083)、中國海外發展(688)、建灝地產等。市場預計可提供約360個單位，估值由約5.4億至6.8億元，每方呎樓面地價介乎約2,800元至3,500元。雷霆指出，是次中標地皮附近環境清幽，交通方便，鄰近港鐵站，民生配套充足，而同區供應一向不多，將會興建中小型住宅單位。