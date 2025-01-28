投資23億 擬建中小型單位 新地中標大圍地 每呎地價3128元符預期

上周五截標的大圍美田路住宅地，地政總署昨公布，由新鴻基地產(016)以6.06億元中標，符合市場預期，以最高可建樓面約19.3萬方呎計算，每方呎樓面地價約3,128元；新地相隔半年再度投得沙田區地皮，涉資12.25億元。新地副董事總經理雷霆透露，美田路地皮計劃興建中小型住宅單位，預算總投資額約23億元。
美田路地皮合共收到6份標書，入標財團包括長江實業集團(1113)、信和置業(083)、中國海外發展(688)、建灝地產等。市場預計可提供約360個單位，估值由約5.4億至6.8億元，每方呎樓面地價介乎約2,800元至3,500元。雷霆指出，是次中標地皮附近環境清幽，交通方便，鄰近港鐵站，民生配套充足，而同區供應一向不多，將會興建中小型住宅單位。
新地於去年7月以6.19億元投得沙田小瀝源源順圍住宅地，最高樓面面積156,616方呎計算，每方呎樓面地價3,952元。同區對上一幅開標地皮為沙田圍路住宅地，去年10月由華懋集團以逾10.21億元投得，最高可建樓面30.41萬方呎計算，每方呎樓面地價3,357元，即最新中標地皮呎價相隔3個月再低約6.8%。
高力建議政府保持靈活的賣地策略
高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵稱，從選地策略而言，反映政府有考慮到目前的市場環境及各大發展商的吸納地皮能力，得以成功招標。她指，在經濟前景不穩定，以及樓市氣氛及資產價值仍有待復甦的情況下，建議政府保持靈活的賣地策略。就有建議提及恢復「勾地制度」予市場重新主導合適供應，以目前市場處於下行周期而言，勾地或許能吸引發展商參與作策略性部署，惟下行周期土地估價相當保守時，卻可能進一步拖累當區的物業估值，須謹慎考慮。
黃金海灣．珀岸初四次輪賣133伙
全新盤方面，旭日國際屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第2期「珀岸」昨加推4張價單共88伙，當中個別單位屬輕微加價。扣除最高折扣12%，折實價294.6萬至782.8萬元，折實呎價9,412至12,935元，折實平均呎價11,388元。
集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目落實周六、即年初四以先到先得形式次輪發售133伙，涵蓋10伙開放式、53伙一房、49伙兩房、17伙三房及4伙特色單位，折實價294.6萬至782.8萬元，折實呎價8,871至12,935元，折實平均呎價11,053元。