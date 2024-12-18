折實價287萬入場 凱和山原價加推70伙

發展商低價推盤攻勢奏效，由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」周一(16日)展開新一輪銷售70伙，即日售出67伙或近96%，套現約2.89億元；並旋即昨日原價加推4號價單共70伙，扣除最高26%折扣及所有優惠，折實價由約287.2萬元起，折實呎價由8,300元起，折實平均呎價9,662元；將於本周六(21日)發售97伙。

「凱和山」4號價單涵蓋4伙開放式、20伙一房、37伙兩房及9伙三房一套，實用面積287至691方呎。扣除最高26%折扣及所有優惠後，單位折實價由約287.2萬至約672萬元，折實呎價約8,300至10,549元。最低售價單位為5座10樓J室開放式戶，實用面積291方呎，折後樓價287.2萬元，呎價約9,868元。