折實價287萬入場 凱和山原價加推70伙

發展商低價推盤攻勢奏效，由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」周一(16日)展開新一輪銷售70伙，即日售出67伙或近96%，套現約2.89億元；並旋即昨日原價加推4號價單共70伙，扣除最高26%折扣及所有優惠，折實價由約287.2萬元起，折實呎價由8,300元起，折實平均呎價9,662元；將於本周六(21日)發售97伙。
「凱和山」4號價單涵蓋4伙開放式、20伙一房、37伙兩房及9伙三房一套，實用面積287至691方呎。扣除最高26%折扣及所有優惠後，單位折實價由約287.2萬至約672萬元，折實呎價約8,300至10,549元。最低售價單位為5座10樓J室開放式戶，實用面積291方呎，折後樓價287.2萬元，呎價約9,868元。
路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，「凱和山」於周一銷售中，用家及投資者各佔約一半，當中更錄得大手客斥逾2,405萬元購6伙一房投資。她稱，新價單加入高層單位及三房一套大單位應市，其中全部三房一套折實呎價1萬元內，相信將迅速獲得市場吸納。截至昨日，該盤累沽210伙，套現約10億元。
維港．雙鑽連沽5伙
市場消息指，中國海外發展(688)旗下啟德「維港．雙鑽」昨沽5伙，每伙成交價505.6萬至933.4萬元，呎價16,853至18,933元，共涉資逾3,340萬元；其中有一組大手客購入2伙。該盤本月累錄21宗成交，總成交金額逾2億元。
ST. GEORGE’S MANSIONS累售百伙
由信和置業(083)及中電(002)合作的何文田加多利山「ST. GEORGE’S MANSIONS」昨售出1座15樓B室三房，實用面積1,841方呎，成交價8,380萬元，呎價45,519元。該盤迄今累售100伙，總套現逾87億元。