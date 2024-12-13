折實價360萬入場 下周一開賣 喜．揚現樓加推30伙

臨近年底，發展商積極促銷手上餘貨。喜雋發展旗下深水埗單幢式新盤「喜．揚」已屆現樓，昨日(12日)加推第3號價單共30伙，實用面積205至391方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。發展商同時上載全新銷售安排，全數30伙將於下周一(16日)以先到先得形式發售，同日另推出2伙招標。

新加推的30伙扣除最高10%折扣，折實價約360.53萬至約665.09萬元，折實呎價15,813至18,900元。最低售價及呎價單位同為6樓D室，實用面積228方呎，開放式間隔。

另外，發展商更新1號價單，共2個開放式及1個一房單位定價下調約17%。以16樓B室為例，實用面積205方呎，開放式間隔，原先定價479.3萬元，最新定價397.49萬元，減81.81萬元或約17%。