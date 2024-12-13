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地產
2024-12-13 04:29:58
日報

折實價360萬入場 下周一開賣 喜．揚現樓加推30伙

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深水埗 喜．揚

深水埗單幢式新盤「喜．揚」已屆現樓。(資料圖片)

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臨近年底，發展商積極促銷手上餘貨。喜雋發展旗下深水埗單幢式新盤「喜．揚」已屆現樓，昨日(12日)加推第3號價單共30伙，實用面積205至391方呎，戶型涵蓋開放式至兩房。發展商同時上載全新銷售安排，全數30伙將於下周一(16日)以先到先得形式發售，同日另推出2伙招標。

新加推的30伙扣除最高10%折扣，折實價約360.53萬至約665.09萬元，折實呎價15,813至18,900元。最低售價及呎價單位同為6樓D室，實用面積228方呎，開放式間隔。

另外，發展商更新1號價單，共2個開放式及1個一房單位定價下調約17%。以16樓B室為例，實用面積205方呎，開放式間隔，原先定價479.3萬元，最新定價397.49萬元，減81.81萬元或約17%。

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高爾夫．御苑連沽2伙三房 吸金2492萬

恒基地產(012)上水現樓新盤「高爾夫．御苑」昨招標售出2伙，涉資2,492萬元。成交單位包括5座11樓A室三房，實用面積960方呎，以1,242萬元售出，呎價12,938元；另5座11樓B室三房，實用面積960方呎，成交價1,250萬元，呎價13,021元。據悉，兩組買家鍾情項目優美環境，並看好北部都會區的發展前景。

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