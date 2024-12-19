折實呎價9588元起 周日開賣 滙都II原價加推88伙

新界區上車新盤積極推貨應市，泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都II」昨日(18日)原價加推第3號價單共88伙，實用面積318至535方呎。以最高折扣14.5%計，折實售價由325.15萬元起，折實呎價由9,588元起，折實平均呎價約10,488元；全數單位將於周日(22日)發售。

集團執行董事關堡林指，其中第5座單位為首度推出，入場單位為第5座1樓A02室一房，實用面積318方呎，折實價325.15萬元，以滙豐銀行首5年定息計劃計算，首5年每月供款為11,281元。至於呎價最低單位為第5座1樓A09室兩房，實用面積417方呎，折實價399.84萬元，首5年每月供款則為13,873元。「滙都II」暫沽134伙，成交金額逾5.7億元。