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2022-06-14 04:30:38
日報

折實均呎價撲2.4萬 必嘉坊．曦匯兩日兩度加推

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折實均呎價撲2.4萬 必嘉坊．曦匯兩日兩度加推

必嘉坊．曦匯加快銷售步伐，昨日再度加推3號價單。(資料圖片)

樓花期長約21個月、恒基地產(012)紅磡必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯加快銷售步伐，繼前日(12日)加推2號價單共68伙後，昨日(13日)再度加推3號價單，涉46伙，維持最高5%折扣優惠，折實平均呎價23,998元，與首張價單的23,888元相比高約0.5%。

新加推的46伙實用面積270至369方呎，涵蓋一房至兩房。折實價623.2萬至897.9萬元，折實呎價22,662至25,080元。最低售價及呎價為6樓B室一房，實用面積275方呎。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，周六開售182伙，售價全部低於1,000萬元，適合年輕人上車入市。相關單位實用面積202至369方呎，涉28伙開放式、128伙一房及26伙兩房單位。入場單位為6樓E室，實用面積202方呎，開放式間隔，折實售價466.83萬元，折實呎價約23,110元。

林達民指，截至昨晚8時正，項目累收逾1,000票，超額認購約4.5倍；周五(17日)中午12時截止認購登記。根據銷售安排顯示，A組大手買家須最少購買2伙，最多可購買4伙；B組買家最多可購買2伙。

恆大．珺瓏灣2期兩月15撻訂

另外，中國恒大(3333)屯門恆大．珺瓏灣2期再有撻訂，據成交紀錄，3座21樓R室兩房，實用面積372方呎，去年2月以640.8萬元售出，選用建築期付款及發展商九成一按，惟同年10月放棄申請發展商按揭，樓價降至612.8萬元，昨終止合約，料遭沒收樓價5%訂金，涉約30.6萬元。上述個案屬項目兩個月內第15宗撻訂，涉及總樓價約7,870萬元，料買家共損失逾393萬元訂金。

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