折實均呎見九龍新盤9年新低 柏景峰首推150伙 424萬入場

市區新盤繼續以低價搶客！信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作的油塘「柏景峰」昨日(11日)首推150伙，扣除最高15%折扣後，折實價423.64萬起，折實呎價13,513元起，折實平均呎價14,588元，創九龍市區新盤9年新低。項目最快下周發售，分析指是次開價較同區一手貨尾有約20%折讓。

「柏景峰」首批涵蓋41伙一房及109伙兩房，實用面積293至431方呎。扣除最高15%折扣後，折實價約423.64萬至659.34萬元，折實呎價13,513至15,298元。最低售價單位為3座6樓C7室一房，實用面積293方呎，折實呎價約14,459元。最低呎價單位為1座6樓A9室兩房，實用面積370方呎，折實價499.97萬元。