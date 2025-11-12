折實均呎見九龍新盤9年新低 柏景峰首推150伙 424萬入場

市區新盤繼續以低價搶客！信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作的油塘「柏景峰」昨日(11日)首推150伙，扣除最高15%折扣後，折實價423.64萬起，折實呎價13,513元起，折實平均呎價14,588元，創九龍市區新盤9年新低。項目最快下周發售，分析指是次開價較同區一手貨尾有約20%折讓。
「柏景峰」首批涵蓋41伙一房及109伙兩房，實用面積293至431方呎。扣除最高15%折扣後，折實價約423.64萬至659.34萬元，折實呎價13,513至15,298元。最低售價單位為3座6樓C7室一房，實用面積293方呎，折實呎價約14,459元。最低呎價單位為1座6樓A9室兩房，實用面積370方呎，折實價499.97萬元。
今起開放示範單位
信置執行董事田兆源表示，項目屬市區盤，首批呎價屬非常吸引，相信項目可成為「收租王」，料有約30%為投資客。資本策略地產執行董事何樂輝稱，項目今日起開放示範單位予公眾參觀，最快下周開售。
翻查資料顯示，同區對上應市全新盤為「親海駅I」，於2023年8月首推132伙，當時折實平均呎價15,250元。「柏景峰」首批較兩年前開低4.3%。而毗鄰的「朗譽」已屆現樓後，於9月底推出6號價單共64伙，折實平均呎價約15,349元，「柏景峰」首批較其低5%。
中原地產東南中九龍區高級營業董事李玉祥指，該盤首批折實平均呎價創九龍市區新盤9年新低，實屬吸引，定價亦較同區一手貨尾有近20%折讓，訂價進取，勢可「一Q清枱」。
黃金海灣．珀岸周六開賣152伙
旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段現樓新盤「黃金海灣」加推第2期「珀岸」全新6號價單共74伙，包括70伙兩房及4伙三房，實用面積417至655方呎，折實價470.6萬至857.2萬元，折實呎價10,431至15,312元，折實平均呎價12,888元。發展商指今批單位以優越海景為主，價錢因應單位樓層、景觀及位置不同而有所調整。另部分1期及2期待售單位加價，當中兩房至三房戶平均呎價提價約1%至3.5%。
該盤落實周六(15日)發售152伙，涵蓋86伙兩房、10伙三房及56伙特色戶。有96伙採先到先得形式發售，折實價470.6萬元起，折實平均呎價12,972元；另有56伙以招標推售。