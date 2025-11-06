折實均呎25484元 維港．灣畔1A期 突擊開價 672萬入場

啟德區再有新盤出擊！中國海外發展(688)、九龍倉集團(004)、恒基地產(012)及嘉華國際(173)合作發展的現樓「維港．灣畔」第1A期迎海門早前推出單位招標開售後，昨(5日)突擊公布首張價單共139伙，扣除最高12%折扣後，折實價672萬元起，折實平均呎價約25,484元，較8月份同系列第1B期首批低近14%。 「維港．灣畔」第1A期首張價單戶型涵蓋一房及兩房，實用面積319至513方呎。扣除最高12%折扣後，折實價672萬至1,586.8萬元，折實呎價21,066至30,932元。最低售價及呎價單位同為1A座2樓C室一房，實用面積319方呎。

天璽．天2期標售2伙 套現近9000萬 區內另一新盤、新鴻基地產(016)「天璽．天」第2期日前亦公布首張價單，昨天錄得2宗招標成交，共套現近9,000萬元。其中1座(Sky Tower) 36樓C室，四房雙套房及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積1,511方呎，連1個車位以5,484.8萬元售出，呎價36,299元。