拓啟德休憩地 大維園兩倍 9發展商聯手建海上綠洲

Park Peninsula涉及484萬方呎的綠化及休憩地。(模擬圖片)

罕見合作

啟德跑道發展區作為未來新盤供應重地，有份參與發展的9間地產商最新聯手成立非牟利私營公司「啟德跑道區私人發展有限公司」，旗下跑道區上地段將取名為「Park Peninsula」，涉及484萬方呎的綠化及休憩地帶，面積較維園大2.3倍，集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身。

聯營公司指，「Park」意指綠化及休憩地帶，配合海中央的優勢，猶如海上綠洲；「Peninsula」即三面環海的半島，突顯前臨維多利亞港的世界級矜罕地段，是維港唯一的環海綠洲。

公私營模式發展 長實潤地未參與

該9間地產商包括華懋集團、中國海外(688)、帝國集團、遠東發展(035)、恒基地產(012)、嘉華國際(173)、新世界發展(017)、新鴻基地產(016)及會德豐地產。公司將以公私營協作模式，與不同持份者和政府部門配合及協商，建立持份者及市場對地段未來發展的信心及長遠核心價值，「提升生活質素，延續啟德跑道區的傳奇，共建香港美好將來」。

至於其他在跑道區亦持有項目的發展商，包括長江實業集團(1113)、華潤置地(1109)及保利置業(119)就未見參與。

涉484萬方呎 包括體育園郵輪碼頭

Park Peninsula位於前機場跑道一帶臨海地段，約484萬方呎的綠化及休憩地帶，包括都會公園、啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園及啟德體育園等，堪稱全港第一；鄰近約2.4公里長的啟德河，同時連接約11公里長的海濱長廊及約13公里長的行人及單車共融通道，串連觀塘避風塘及鄰近地區。

啟德跑道區合共有多幅住宅地皮，包括城規會上月將第4B區5號用地由商業改劃為住宅用地，另11幅經已招標，當中以會德豐、新世界及恒地等所涉伙數最多。市場預期今明兩年將是啟德跑道區「收成期」。

據本報統計，區內已有12個項目申請預售樓花同意書，共涉7,235伙。由會德豐、恒地、新世界及帝國集團合作發展的承豐道23號第1及2期於上月獲批預售，各提供648及571伙。