招標買家享提名權 滶晨最快下周公布首張價單

何家欣(左)表示，「滶晨」招標反應熱烈，不少富豪買家表示有意購入兩房予子女或分支家庭。

新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第5A期「滶晨」3日間標售19伙，套現逾11億元。新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣稱，項目兩房單位接獲不少準買家查詢，料最快下周公布首張價單，料不少於90伙，當中主要涵蓋兩房單位。

何家欣指，「滶晨」招標反應熱烈，不少富豪買家表示有意購入兩房予子女或分支家庭。項目特設「尊貴業主提名優惠」，招標單位的買家可提名不多於兩位其他買方(家庭成員或親戚)，被提名人於價單購買單位時可享售價的1%折扣。

