按揭息率｜集友銀行上調最優惠利率0.25厘 中原按揭：中小型銀行資金成本壓力增

中原按揭董事總經理王美鳳指出，大中小型銀行的存款基礎有很大分別，當息率向上及拆息上升，中小型銀行的資金成本壓力往往相對較大，與樓按相關的1個月港元拆息升至今日(9日)3.77厘，連升14個工作天，1個月拆息已明顯高於市場主流按息3.5厘，尤其反映中小型銀行之資金成本出現上升壓力，因此有個別銀行加最優惠利率(P)的幅度大於市場其他銀行。

王美鳳認為，大型銀行於上周四(4日)將最優惠利率(P)上調0.125厘，截至現時佔相當大部分銀行已相繼跟隨同步加P 0.125厘，相信個別銀行加P幅度不同未會對樓市構成影響。