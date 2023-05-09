按揭息率｜集友銀行上調最優惠利率0.25厘 中原按揭：中小型銀行資金成本壓力增

中原按揭董事總經理王美鳳指出，大中小型銀行的存款基礎有很大分別，當息率向上及拆息上升，中小型銀行的資金成本壓力往往相對較大，與樓按相關的1個月港元拆息升至今日(9日)3.77厘，連升14個工作天，1個月拆息已明顯高於市場主流按息3.5厘，尤其反映中小型銀行之資金成本出現上升壓力，因此有個別銀行加最優惠利率(P)的幅度大於市場其他銀行。
王美鳳認為，大型銀行於上周四(4日)將最優惠利率(P)上調0.125厘，截至現時佔相當大部分銀行已相繼跟隨同步加P 0.125厘，相信個別銀行加P幅度不同未會對樓市構成影響。
用家計算按息時要留意巿場存在不同的P
回顧以往，巿場亦曾出現銀行加P幅度不一的情況，例如華僑永亨銀行在2018年跟隨大行加P時，上調0.25厘至5.5厘，高於其他銀行的0.125厘。而在過往2004年至2006年加息周期，亦曾出現銀行加P幅度不一的情況，發展至現時市場上共有四個最優惠利率P (截至現時為: 5.75厘；5.875厘；6厘；6.125厘)。王美鳳提醒，用家在計算按揭息率時須留意銀行的最優惠利率P是處於甚麼水平，才可計出實質按揭息率。
根據中原按揭研究部資料顯示，集友銀行今年1月至4月現樓按揭市佔率介乎0.2%至0.5%。