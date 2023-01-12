按揭｜中原地產夥中原按揭推新優惠 按息最高3.125厘 現金回贈2.3%

即日起中原地產客戶可透中原按揭申請「全城至抵按揭再起航」優惠按揭，按息/封頂息低至3.125厘，現金回贈更高貸款額2.3%。

配合通關後本港樓巿復常，以及「高端人才通行證計劃」反應熱烈，中原按揭公布與中原地產呈獻全新按揭配套，推出「全城至抵按揭再起航」優惠按揭。中原按揭董事總經理王美鳳表示，即日起中原地產客戶可透中原按揭申請「全城至抵按揭再起航」優惠按揭，按息/封頂息低至3.125厘，現金回贈更高貸款額2.3%。

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王美鳳指出，受惠於本地、內地以至各地防疫放寬、通關復常及息率將見頂等因素，樓市已在回暖，近月二手樓市交投連月顯著增加，多個新盤亦將重啟銷售，配合巿場需求因此推出「全城至抵按揭再起航」優惠按揭，客戶可自由選擇「H按」或「P按」，按息/封頂息低至3.125厘，按揭成數均可高達九成，除可享現金回贈高達貸款額2.3%，合資格之綠色按揭申請亦可獲綠色按揭現金獎賞，且兼享mortgage-link高存息戶口，盡攬巿場最優惠按揭計劃。

此外，配合通關復常安排，以及「高端人才通行證計劃」反應熱烈，中原按揭特設免費廣東話、普通話及英語按揭顧問諮詢，方便所有在港、來港客戶，以及高端人才客戶瞭解按揭咨訊及申請按揭優惠。客戶並可透過中原按揭免費申請按揭預批服務，有利掌握按揭貸款能力。