按揭｜中原地產夥中原按揭推新優惠 按息最高3.125厘 現金回贈2.3%

配合通關後本港樓巿復常，以及「高端人才通行證計劃」反應熱烈，中原按揭公布與中原地產呈獻全新按揭配套，推出「全城至抵按揭再起航」優惠按揭。中原按揭董事總經理王美鳳表示，即日起中原地產客戶可透中原按揭申請「全城至抵按揭再起航」優惠按揭，按息/封頂息低至3.125厘，現金回贈更高貸款額2.3%。
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王美鳳指出，受惠於本地、內地以至各地防疫放寬、通關復常及息率將見頂等因素，樓市已在回暖，近月二手樓市交投連月顯著增加，多個新盤亦將重啟銷售，配合巿場需求因此推出「全城至抵按揭再起航」優惠按揭，客戶可自由選擇「H按」或「P按」，按息/封頂息低至3.125厘，按揭成數均可高達九成，除可享現金回贈高達貸款額2.3%，合資格之綠色按揭申請亦可獲綠色按揭現金獎賞，且兼享mortgage-link高存息戶口，盡攬巿場最優惠按揭計劃。
此外，配合通關復常安排，以及「高端人才通行證計劃」反應熱烈，中原按揭特設免費廣東話、普通話及英語按揭顧問諮詢，方便所有在港、來港客戶，以及高端人才客戶瞭解按揭咨訊及申請按揭優惠。客戶並可透過中原按揭免費申請按揭預批服務，有利掌握按揭貸款能力。
通關後二手成交增三成 料全月一手成交增兩倍
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，隨著中港兩地相繼放寬防疫措施，並落實通關，社會逐步踏上復常之路，大大方便內地與香港居民日常往來，對樓市屬一大好消息，現時買賣雙方均睇好後市，不少買家怕遲買會貴，積極搵盤並希望於新年前偷步入市，樓市「小陽春」初現，二手交投氣氛明顯上升，通關消息公布後，中原促成二手成交量急增約三成，早前累積的購買力陸續釋放。
他續稱，一手方面，中港兩地於周日(8日)實施首輪通關後，以貨尾為主的一手市場，短短三天內已售出近100伙，當中不乏逾億元大額成交，發展商亦開始準備一手銷售，紛紛開展樓盤軟銷工作，料新年後一、二手交投將進一步升溫，料1月全月一手成交可重上1,000宗水平，較去年12月錄約280宗，急升超過兩倍。
陳永傑表示，政府新設的「高端人才通行證計劃」約三星期內已收到約3,800份申請，其中約六成已獲批，反應相當熱烈，相信可為樓市注入新動力，料中原按揭是次推出高才按揭通計劃可為有意來港置業的專才提供一個吸引的選擇。