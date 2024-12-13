挑戰全港分層呎租新高 皇第 頂層複式大宅全球招租 意向月租280萬

近期豪宅新盤成一手焦點，由資本策略地產(497)、泛海國際(129)及高富諾亞太區合作的渣甸山「皇第」昨日(12日)宣布，將為最後1伙連裝修特色單位進行「全球招租」，實用面積6,867方呎，連2個車位，意向呎租約400元，即月租近280萬元，勢挑戰全港分層呎租新高。



裝修連家具耗資逾7000萬

資本策略地產執行董事何樂輝表示，是次推出招租單位為「皇第」21樓至23樓，實用面積6,867方呎，附設946方呎平台及1,103方呎天台，採三複式設計，屬東半山最大頂層單位。設計師以「空中遊艇」概念打造單位，三複式單位分為上、中及下甲板，頂層天台更配備私人泳池，裝修連全屋名牌家具合共耗資逾7,000萬元，隨即開放予有意承租人士預約參觀。