挑戰全港分層呎租新高 皇第 頂層複式大宅全球招租 意向月租280萬

近期豪宅新盤成一手焦點，由資本策略地產(497)、泛海國際(129)及高富諾亞太區合作的渣甸山「皇第」昨日(12日)宣布，將為最後1伙連裝修特色單位進行「全球招租」，實用面積6,867方呎，連2個車位，意向呎租約400元，即月租近280萬元，勢挑戰全港分層呎租新高。
裝修連家具耗資逾7000萬
資本策略地產執行董事何樂輝表示，是次推出招租單位為「皇第」21樓至23樓，實用面積6,867方呎，附設946方呎平台及1,103方呎天台，採三複式設計，屬東半山最大頂層單位。設計師以「空中遊艇」概念打造單位，三複式單位分為上、中及下甲板，頂層天台更配備私人泳池，裝修連全屋名牌家具合共耗資逾7,000萬元，隨即開放予有意承租人士預約參觀。
何樂輝指，上述單位同步放售，意向售價約7億至8億元，呎價逾10萬元。展望後市，他預期下周美國減息機會大，對本港豪宅市場前景感樂觀，料明年有望錄得「雙位數」升幅。
「皇第」於8月曾推出19樓至20樓A室「Master Duplex」複式單位招租，當時意向呎租約250元，按單位實用面積5,696方呎計算，每月租金超過142萬元。
山頂種植道1號銷售揭開序幕
九龍倉集團(004)及會德豐地產昨晚於中環會德豐Peak Salon舉行「Glamour of Saint-Jean-Cap-Ferrat」貴賓酒會，為山頂豪宅種植道1號揭開序幕。據發展商早前透露，項目將分3個階段發展，合共20間低密度的獨立屋，面積介乎約4,600至7,500方呎，首階段將惜售5幢洋房。
瑧譽洋房連居室近1.4億成交
至於一手市場錄得大額成交，保利置業(119)屯門青山灣現樓洋房項目「瑧譽」昨售出6號洋房及6號居室，實用面積分別5,210及615方呎，總面積5,825方呎，設995方呎花園及1,148方呎天台，屬五房連五套房間隔，連兩個車位以1.366億元成交，呎價23,451元，買家採用90日成交期入市。據悉，項目現僅餘2套臨海獨幢洋房待售，每套均屬五房連五套房大宅，可飽覽海景。