掀起戰幔｜啟德海灣折扣增至38.5% 入場460萬 嘉華：不計成本做起個市

市場估計本月可登場的新盤供應有約3,000伙，其中啟德區成為主戰場。由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA住宅項目「啟德海灣」第1期最新將指定50伙增加樓價折扣，最高達38.5%，有單位變相減價約兩成，整批折實平均呎價17,384元。
嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，是次增設全新「置佳時機」150天即供付款計劃，設最高樓價25%折扣；另為指定50伙設特別折扣優惠，涵蓋16伙一房及34伙兩房，最高折扣介乎29.75%至38.5%。
以入場單位2A座1樓N室一房為例，實用面積288方呎，定價749.1萬元，扣除38.5%折扣後，折實價460.7萬元，折實呎價15,997元；較原先折實價584.3萬元，變相減價約21%。
温偉明稱，是次調整售價屬跟隨大市，坦言是「不計成本，只求回本，希望做起個市」，反映發展商有決心支持樓市，項目迄今累售約90伙。資料顯示，該盤於去年10月公布首張價單涉208伙，當時提供最高20%折扣優惠，加上提前付清樓價的3%現金回贈後，折實平均呎價19,798元。
維港．雙鑽上載樓書 面積244呎起
中國海外旗下區內另一新盤「維港．雙鑽」昨搶閘公布售樓說明書，提供702伙，實用面積244至1,770方呎，標準單位戶型涵蓋開放式至三房；另設1伙四房特色單位。樓盤主打兩房，提供292伙，實用面積437方呎至509方呎；其次為一房佔239伙；開放式及三房分別涉97伙及73伙；全盤面積最細單位2A座C室，開放式間隔，實用面積244方呎。
該盤提供72個住宅車位，即平均10戶爭1個車位，料明年3月31日入伙，樓花期長約6個月。中國海外地產董事總經理游偉光指，示範單位經已完工，料短期內開放參觀。