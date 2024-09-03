掀起戰幔｜啟德海灣折扣增至38.5% 入場460萬 嘉華：不計成本做起個市

市場估計本月可登場的新盤供應有約3,000伙，其中啟德區成為主戰場。由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA住宅項目「啟德海灣」第1期最新將指定50伙增加樓價折扣，最高達38.5%，有單位變相減價約兩成，整批折實平均呎價17,384元。

嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，是次增設全新「置佳時機」150天即供付款計劃，設最高樓價25%折扣；另為指定50伙設特別折扣優惠，涵蓋16伙一房及34伙兩房，最高折扣介乎29.75%至38.5%。