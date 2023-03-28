排隊搶客｜KOKO MARE原價加推65伙 624萬入場

KOKO MARE加推2號價單，黃光耀(右)指屬原價加推。

一手市況升溫，九龍區多個新盤排隊搶客。其中會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE昨原價加推2號價單，涉65伙，折扣維持最高12%，折實價624.4萬元起，折實平均呎價18,963元，最快今日公布首張銷售安排，料周內展開首輪銷售。另外，有3個新盤均同在本周五發售，合共推116伙。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，今批單位涉及部分可享維港海景及鯉魚門段海景單位，故屬原價加推。65伙包括10伙一房及55伙兩房，實用面積334至520方呎，折實價624.4萬至993.1萬元，有10伙低於700萬元；折實呎價17,278至23,039元。最低售價為第8座12樓F室一房，實用面積334方呎，折實價624.4萬元，呎價18,695元。 該盤迄今已推出2張價單共163伙，包括19伙一房及144伙兩房，折實價由593.7萬元起，折實呎價17,000元起，折實平均呎價18,583元；現累計收逾1,500票，超額認購逾8倍。 即睇油塘 KOKO MARE最新資訊