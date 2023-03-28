排隊搶客｜KOKO MARE原價加推65伙 624萬入場

一手市況升溫，九龍區多個新盤排隊搶客。其中會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE昨原價加推2號價單，涉65伙，折扣維持最高12%，折實價624.4萬元起，折實平均呎價18,963元，最快今日公布首張銷售安排，料周內展開首輪銷售。另外，有3個新盤均同在本周五發售，合共推116伙。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，今批單位涉及部分可享維港海景及鯉魚門段海景單位，故屬原價加推。65伙包括10伙一房及55伙兩房，實用面積334至520方呎，折實價624.4萬至993.1萬元，有10伙低於700萬元；折實呎價17,278至23,039元。最低售價為第8座12樓F室一房，實用面積334方呎，折實價624.4萬元，呎價18,695元。
該盤迄今已推出2張價單共163伙，包括19伙一房及144伙兩房，折實價由593.7萬元起，折實呎價17,000元起，折實平均呎價18,583元；現累計收逾1,500票，超額認購逾8倍。
必嘉坊．迎匯加推28伙一房
恒基地產(012)紅磡必嘉坊．迎匯(BAKER CIRCLE．EUSTON)昨加推3號價單共28伙，全屬一房，實用面積270至374方呎，維持最高10%折扣，折實價512.82萬至786.51萬元，折實呎價18,993至21,029元。最低售價及呎價同為6樓H室，實用面積270方呎。該盤將於周五發售84伙，折實價399.78萬元起，折實呎價17,908元起。項目截至昨晚8時，錄得逾400票，超額認購約3.7倍。
Bal Residence下調27伙售價 最高9%
麗新發展(488)與市局重建局合作的觀塘Bal Residence更新價單，將27伙售價下調5%至9%，扣除最高共11.75%折扣後，折實呎價16,044元起。以9樓F室為例，實用面積349方呎，原定價738.4萬元，降至672萬元，幅度9%，折實價593.04萬元。
麗新發展高級副總裁潘銳民稱，因應市場需求及變化，將項目部分單位售價作出特別調整，其中18伙折實價低於600萬元。今次價格參考同區新盤一房，項目已進入拆棚階段，有望短期領取入伙紙，並定於周五以先到先得形式發售。
另外，由鼎珮集團管理、Twin City持有的長沙灣睿峰昨加推5伙應市，實用面積327至639方呎，涉及一房至三房，將於周五以招標方式發售。