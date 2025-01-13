接連遭申清盤 銷售未見起色 內房重燃恐慌

內房接連出現遭入禀清盤個案，重燃市場恐慌！繼融創中國(1918)上周五中午公布遭入禀清盤並暴瀉25.7%後，當日收市後到世茂集團(813)亦公布遭入禀清盤，預料今日難逃一跌。事實上，在中央一輪出手救市後，部分債重內房去年銷售仍未見好轉，整體仍要大挫三成。有分析認為，內房或要待今年下半年才有機會見到曙光。

融創中國及世茂集團上周五先後發公告遭入稟提出清盤呈請。融創接獲中國信達(香港)資產管理在高等法院對公司提出的清盤呈請，涉款3,000萬美元(約2.34億港元)。至於世茂則遭深化連盛投資申請清盤，未償還金額2.58億元人民幣，兩案件同於今年3月19日提訊。