接連遭申清盤 銷售未見起色 內房重燃恐慌

內房接連出現遭入禀清盤個案，重燃市場恐慌！繼融創中國(1918)上周五中午公布遭入禀清盤並暴瀉25.7%後，當日收市後到世茂集團(813)亦公布遭入禀清盤，預料今日難逃一跌。事實上，在中央一輪出手救市後，部分債重內房去年銷售仍未見好轉，整體仍要大挫三成。有分析認為，內房或要待今年下半年才有機會見到曙光。
融創中國及世茂集團上周五先後發公告遭入稟提出清盤呈請。融創接獲中國信達(香港)資產管理在高等法院對公司提出的清盤呈請，涉款3,000萬美元(約2.34億港元)。至於世茂則遭深化連盛投資申請清盤，未償還金額2.58億元人民幣，兩案件同於今年3月19日提訊。
融創上周五瀉26% 世茂今恐當災
另外被頒令清盤的中國恒大(3333)，其離岸附屬公司CEG Holdings亦遭法院頒令清盤，而CEG Holdings持有恒大物業(6666)近50%股權。
野村中國首席經濟學家陸挺上月底曾預計，內房不能無限滾動債務將問題累積，部分部分開發商可能需要破產；又指今年下半年或明年有望見到內地樓市開始企穩。
上市內房民企去年銷售少近半
按本報已公布去年銷售數據的約13家內房，去年整體銷售大挫32%，與中指研究院早前公布百大房企去年銷售減逾30%數據吻合。不過，若撇除銷售相對穩定的國企股中國海外(688)及中海宏洋(081)，整體銷售更大挫近48%，整體銷售面積亦大減近31%，反映民企情況尤其堪虞。當中又以碧桂園(2007)及雅居樂(3383)情況最差，去年銷售分別下挫近73%及66%。
不過滙豐研究有報告認為，內地多個大城市去年12月二手銷售升至4年高，顯示需求強勁，並認為有潛在回流一手市場的情況。該行推薦華潤置地(1109)、龍湖集團(960)、越秀地產(123)、貝殼及華潤萬象生活(1209)，評級全為「買入」。