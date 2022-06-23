推盤加快 619萬入場 凱柏峰I低同區二手開價

在預期息口趨升下，樓市前景變得不明朗，發展商則提速推盤。由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I周一(20日)上載售樓說明書後，昨日(22日)公布首張價單，涉128伙，提供最高16%折扣優惠，折實價619.5萬元起，折實平均呎價17,888元，較去年推出的LP10高約2%，創康城最貴開價，惟較同區最新二手呎價則低最多9%。

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，凱柏峰I首批是「超級開心價」，今日(23日)起開放示範單位予市民參觀，稍後公布收票及銷售詳情。首批單位包括38伙一房、81伙兩房及9伙三房，折實價由619.5萬至1,243.28萬元，折實呎價16,757至20,128元。入場單位為第1A座10樓D室，實用面積329方呎，一房間隔，折實售價619.5萬元，呎價18,830元。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，沒有刻意加快推盤步伐，項目首批開價已考慮到加息與新冠肺炎疫情等因素，「少少折讓希望大家開心啲，希望在第五波疫情後整個社會氣氛開心，啟動返經濟活動」，又認為香港加息對現時市民供樓壓力未見明顯。

均呎價低康城新屋苑3%至9%

與LP10去年9月加推的179伙折實平均呎價17,463元相比，則高2.4%。參考日出康城屋苑最新二手平均實用呎價，LP6、MALIBU、MONTARA及晉海介乎18,413元至19,697元，凱柏峰I首批折實平均呎價則低約2.9%至9.2%。