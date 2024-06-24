推盤大計｜上半年賣樓吸金近150億 新地兩市區豪宅盤下季登場

NOVO LAND第3B期首輪銷售錄9組買家購入2伙。

貫徹「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)，旗下屯門「NOVO LAND」第3B期上周六完成首輪銷售，新地副董事總經理雷霆透露，集團今年上半年住宅銷售金額近150億元，預告下季部署推出何文田太子道西233號項目及啟德「天璽·天」，均屬九龍區豪宅項目。 翻查資料，新地與會德豐合作的太子道西233號，早於2021年9月獲批預售，提供75伙。至於「天璽．天」分2期發展，屬啟德區內最高私人住宅項目，率先推出第1期，同樣已獲預售，提供906伙，基座設有商場，可連接港鐵啟德站。

十大屋苑周末成交受壓 海怡劈價3球沽 二手方面，交投氣氛接近冰封。中原地產統計，十大屋苑過去周末兩日僅錄4宗成交，按周跌兩成，重返5周前低位，當中7個屋苑「捧蛋」。另利嘉閣地產指，十大屋苑周末期間錄5宗買賣，按周少17%，為近三個周末新低。 中原盧鏡豪稱，海怡半島周末錄1宗成交，為9座高層E室三房套，實用面積739方呎，向東南享海景，屬樓王單位，之前高峰價逾1,400萬元。去年9月開價1,380萬元放售，累計劈價300萬元，以1,080萬元沽出，呎價14,614元，屬平價成交。