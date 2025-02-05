推盤大計｜嘉里蛇年擬推5盤涉4200伙 元朗朗天峰短期開價

發展商陸續於農曆新年假期後展開推盤攻勢，嘉里建設(683)於蛇年計劃推出5個項目應市，涉及約4,200伙，最快出爐為元朗十八鄉路「朗天峰」，提供594伙，早前已上載售樓說明書。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目上載售樓說明書後，吸引不少市場關注，預告短期內開放示範單位及公布首張價單，爭取月內推售。他透露，項目定價參考元朗區及港鐵沿線項目，料首批單位售價較為吸引。

朗天峰園林連會所面積近7萬呎

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指，「朗天峰」整體規劃及建築設計由呂元祥建築師事務所操刀；而園林式主題會所「Club HAVA」則由著名團隊ARK Associates Limited 負責設計。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮表示，「Club HAVA」園林連同會所面積接近7萬方呎，提供超過25項設施，包括寵物樂園、燒烤樂園、約400米緩跑徑、池畔宴會廳、24小時全天候健身室、最長約25米園林式游泳池等。當中的創意共享天地設有可作為KOL網紅房的多用途空間。

呂元祥建築師事務所董事及項目總監徐柏松稱，「朗天峰」大堂入口以 Gateway to Nature為設計主題，住戶穿過懸浮式的落地大玻璃會所抵達中央庭園，即被水景園林包圍，營造翠綠怡人的氛圍。項目亦著重可持續建築，所有單位均設有私人露台或平台及雙層中空玻璃幕牆，提升自然採光、通風及節能效果。整體建築設計以現代簡約線條為主，配搭淺色、以自然為主題的選材。