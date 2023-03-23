推盤大計｜恒地一部第二季將推兩市區新盤 共涉千伙

另外，恒地聯同國際著名藝術家Florentijn Hofman合作舉辦ESG x ART CIRCLE藝術展覽，今日(23日)更邀請到Florentijn Hofman親蒞現場出席記者會。恒地主席辦公室顧問于正人稱，藝術是集團可持續發展策略中的重要一環，集團一直洞察藝術的重要性，多年前已與本地及國際知名的藝術家合作，將藝術元素融入商業及住宅項目中，如在10年前的馬鞍山迎海已注入藝術文化，該項目鄰近大自然，住宅內的藝術以海洋、陸地及天空的元素創作，令住宅及大自然產生聯繫。

林達民指，Florentijn Hofman為ONE INNOVALE創作巨型藝術品，讓藝術融入生活中，提升生活品味。另紅磡必嘉坊亦保留原區舊有色彩，同時亦會以創新思維融入時尚設計之中，如採用多層次綠化設計，廣植超過100棵樹木及大量灌木，總綠化面積高達22,000方呎，致力為市區核心營造出一片綠洲。

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