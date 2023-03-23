推盤大計｜恒地一部第二季將推兩市區新盤 共涉千伙

恒基地產(012)紅磡必嘉坊．迎滙最新加推2號價單，涉及56伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，集團會以貼市價推盤，正部署第二季推出市區兩個全新盤，涉及1,002伙，包括啟德HENLEY PARK，提供740伙，已取得滿意紙；以及由香港小輪(050)與市區重建局合作發展、恒地負責銷售的深水埗映岸，提供262伙。
至於現正推售的粉嶺北ONE INNOVALE發展項目，3期迄今累售1,374伙，套現逾67億元，尚餘約200伙待售，有信心可以全數沽清。
對於美國聯儲局最新加息0.25厘，林達民認為，本港銀行有條件不跟隨加息，去年新盤市場成交不足1萬伙，市場已累積一定購買力，相信下半年樓價可看高一線。
另外，恒地聯同國際著名藝術家Florentijn Hofman合作舉辦ESG x ART CIRCLE藝術展覽，今日(23日)更邀請到Florentijn Hofman親蒞現場出席記者會。恒地主席辦公室顧問于正人稱，藝術是集團可持續發展策略中的重要一環，集團一直洞察藝術的重要性，多年前已與本地及國際知名的藝術家合作，將藝術元素融入商業及住宅項目中，如在10年前的馬鞍山迎海已注入藝術文化，該項目鄰近大自然，住宅內的藝術以海洋、陸地及天空的元素創作，令住宅及大自然產生聯繫。
林達民指，Florentijn Hofman為ONE INNOVALE創作巨型藝術品，讓藝術融入生活中，提升生活品味。另紅磡必嘉坊亦保留原區舊有色彩，同時亦會以創新思維融入時尚設計之中，如採用多層次綠化設計，廣植超過100棵樹木及大量灌木，總綠化面積高達22,000方呎，致力為市區核心營造出一片綠洲。