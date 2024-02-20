推盤大計｜恒地兩新盤就緒 涉820伙

新春假期後，發展商部署全年賣樓計劃。龍頭發展商之一的恒基地產(012)，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，部門上半年計劃推出2個新盤共涉約820伙，頭炮料為大埔美新里住宅項目，提供120伙；另為長沙灣巴域街第1期，涉及約700伙。 林達民指，美新里項目戶型涵蓋開放式至兩房，另設特色單位，售樓說明書及示範單位正在準備，最快下季推出，料屬部門今年「頭炮」。至於巴域街第1期亦有機會上半年推售，單位間隔由開放式至三房，亦設特色單位。

今年是「去貨年」 樓價最壞時間已過 《財政預算案》下周三出爐，林達民稱，調整壓力測試是合適，亦期望樓市可「減辣」，坦言「做嘢要適時，過咗時先做效果可能低啲，但遲嚟好過唔嚟」，相信政府會有考慮。他指出，目前新盤供應量較多，今年是「去貨年」，主要銷售餘貨單位，惟樓市存在太多不確定性，故不揣測樓價走勢，但「樓價最壞的時間已過去」，一手成交量料按年升約30%。他認為，投資移民計劃、入境專才適應香港環境後，將於今年下半年至明年開始考慮入市，特別看好豪宅市場走勢。