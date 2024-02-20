推盤大計｜恒地兩新盤就緒 涉820伙

新春假期後，發展商部署全年賣樓計劃。龍頭發展商之一的恒基地產(012)，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，部門上半年計劃推出2個新盤共涉約820伙，頭炮料為大埔美新里住宅項目，提供120伙；另為長沙灣巴域街第1期，涉及約700伙。
林達民指，美新里項目戶型涵蓋開放式至兩房，另設特色單位，售樓說明書及示範單位正在準備，最快下季推出，料屬部門今年「頭炮」。至於巴域街第1期亦有機會上半年推售，單位間隔由開放式至三房，亦設特色單位。
今年是「去貨年」 樓價最壞時間已過
《財政預算案》下周三出爐，林達民稱，調整壓力測試是合適，亦期望樓市可「減辣」，坦言「做嘢要適時，過咗時先做效果可能低啲，但遲嚟好過唔嚟」，相信政府會有考慮。他指出，目前新盤供應量較多，今年是「去貨年」，主要銷售餘貨單位，惟樓市存在太多不確定性，故不揣測樓價走勢，但「樓價最壞的時間已過去」，一手成交量料按年升約30%。他認為，投資移民計劃、入境專才適應香港環境後，將於今年下半年至明年開始考慮入市，特別看好豪宅市場走勢。
同系紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」落實周五發售5伙，均屬一房間隔，實用面積256及264方呎。單位折實價450萬至505.62萬元，折實呎價約17,578至19,152元。
ST. GEORGE’S MANSIONS三房7200萬沽
豪宅交投氣氛向好，信和置業(083)及中電控股(002)合作、已屆現樓何文田加多利山「ST. GEORGE’S MANSIONS」錄今年首宗成交，昨售出3座8樓B室，三房雙套大宅間隔，實用面積1,839方呎，連1個車位以7,200萬元售出，呎價約39,152元。買家成交期為360天，享有先住後付、「代繳從價印花稅」等優惠。發展商指，該盤迄今累售42伙，總套現逾47億元。