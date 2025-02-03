推盤大計｜恒地(二)部蛇年部署逾3700伙新盤應市 九龍城南角道打「頭炮」

蛇年伊始，恒基營業(二)部於大年初六，在售樓處舉行新春團拜活動，並邀請財神及舞獅團隊醒獅助興，共慶新春。

蛇年伊始，恒基營業(二)部於大年初六，在售樓處舉行新春團拜活動，並邀請財神及舞獅團隊醒獅助興，共慶新春。恒基地產(012)營業部高級總經理黃文華與恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝帶領部門仝人出席活動，並主持隆重點晴儀式。現場亦有逾200名地產代理高層參與，場面非常熱鬧。

韓家輝表示，營業(二)部蛇年部署推售6個新盤，涉逾3,700個單位。首個項目為九龍城南角道項目，涉逾300伙，預計於首季推出。下半年亦會有多個焦點新盤陸續登場，包括市建局土瓜灣庇利街/榮光街發展項目及大角咀萬安街項目，共提供逾1,300伙，主打中小型單位。另港島區將推出灣仔活道項目及山頂盧吉道超級洋房，涉逾150伙。此外，位於啟德海灣半島Park Peninsula的承豐道18號合作項目亦有望於今年推出。