推盤大計｜新世界蛇年4盤涉2100伙待發 北角皇都周內開價

新年伊始，新世界發展(017)管理層及營業及市務(特別項目)部總監何家欣率領其銷售團隊，於今日(3日)立春大年初六舉行新春團拜，並於旗下北角新盤「皇都」的展銷廳舞龍醒獅助興，祝願各位蛇年行大運，萬事如意。 何家欣透露，集團在蛇年主打4個項目，包括北角「皇都」涉375伙、黃竹坑站港島南岸第5期涉約800伙、九龍城衙前塱道項目提供約120伙，以及啟德跑道區「柏蔚森」提供786伙，合共涉約2,100伙。 她稱，「皇都」市場反應非常熱烈，接穫不少查詢有關項目SIGNATURE ZONE單位，計劃提速推售，部署本周內公布首張價單，料涉不少於78伙，涵蓋一房至兩房單位，成為集團及市場上蛇年首個推售新盤。至於「皇都」約兩周成功招標售出13伙維港珍藏大宅，合共套現逾5億元，平均售價近4,000萬元，平均售價逾34,200元，當中不乏國際買家及大手豪客。項目維港珍藏大宅備受市場追捧，尤其四房標準維港珍藏大宅，全盤僅餘最後1伙CLASSY COLLECTION雅致．邸32樓B2單位待售。

何家欣指，項目同步於本周內開放示範單位及展覽廳予公眾參觀，設有兩個示範單位，包括18樓B8室，已裝飾交樓標準示範單位，實用面積351方呎，一房間隔；以及18樓B3室，交樓標準示範單位，實用面積509方呎，兩房連儲物室間隔。