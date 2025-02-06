推盤大計｜會德豐今年7新盤列陣涉2300伙 遍布港九新界

當中包括上月經已開售的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」，緊接下個項目為山頂種植道1號，預計首季推出，實用面積由約5,200至6,700方呎，將安排VIP優先參觀，將會以招標形式出售。至於上半年則有兩個項目部署推售，分別為灣仔春園街項目，提供88伙，主打一房；而位於啟德海灣半島PARK PENINSULA合作項目承豐道18號第1A期，提供635伙，主打一房及兩房。

去年一手市場交投向好，發展商銷售成績報捷。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團於2024年銷售金額達221億元，按年升約38%。踏入2025年，集團暫售出超過100伙，套現約10億元。今年計劃推出7個全新盤共約2,300伙，遍布港九新界，涵蓋上車盤至超級豪宅。

下半年方面，計劃推出3個項目，包括黃竹坑站港島南岸壓軸第6A期，涉及463伙，涵蓋一房至三房；另上水古洞住宅項目第1期，提供457伙，主打一房及兩房；而九龍塘龍庭里超級豪宅項目第1期，設有42伙。

暫有約 600 萬呎土地儲備

集團土地儲備方面，黃光耀透露，目前有約600萬方呎，足夠集團於未來4至5年的發展，今年期望把握機會做到貨如輪轉，做到出貨之餘亦可吸納優質項目，將土地儲備更加多元化。

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