推盤大計｜會德豐在港土儲夠未來5年發展 黃光耀：今年季季有樓賣

會德豐地產今日(2日)舉行傳媒新春團拜，常務董事黃光耀表示，集團去年增加3個市區核心項目，合共樓面面積近100萬方呎，包括以強拍形式購入跑馬地地利道/黃泥涌道項目、中環士丹頓街項目，以及以補地價形式得到九龍灣九龍貨倉重建項目，而九龍貨倉重建項目料可提供約1,500個住宅單位。現時集團可供發展土儲逾681萬方呎，足夠應付未來5年發展需要。集團會繼續積極物色市場上具發展潛力的優質地皮，包括住宅及商廈物業，多方面全方位發展。

至於集團今年部署推售6個全新住宅項目，並會「季季有樓賣」，今季「頭炮」為剛於周二(1月31日)命名藍田KOKO ROSSO，提供392伙，主打一房及兩房單位，料吸引九龍東及港島東上車客；接力會推出啟德Park Peninsula承豐道19號項目第1期，涉361伙。緊接第2季，將軍澳日出康城12期項目第1期，提供650伙，以及啟德Park Peninsula MIAMI QUAY第2期，提供571伙。

至於第3季，計劃推出藍田KOKO HILLS第3B期，涉444伙，以及灣仔春園街項目，提供88伙；第4季會推將軍澳日出康城12期項目第2期，提供685伙。此外，山頂種植道1號第1期，涉8座洋房，亦有望於下半年推出。