推盤大計｜會德豐在港土儲夠未來5年發展 黃光耀：今年季季有樓賣

會德豐地產今日(2日)舉行傳媒新春團拜，常務董事黃光耀表示，集團去年增加3個市區核心項目，合共樓面面積近100萬方呎，包括以強拍形式購入跑馬地地利道/黃泥涌道項目、中環士丹頓街項目，以及以補地價形式得到九龍灣九龍貨倉重建項目，而九龍貨倉重建項目料可提供約1,500個住宅單位。現時集團可供發展土儲逾681萬方呎，足夠應付未來5年發展需要。集團會繼續積極物色市場上具發展潛力的優質地皮，包括住宅及商廈物業，多方面全方位發展。
至於集團今年部署推售6個全新住宅項目，並會「季季有樓賣」，今季「頭炮」為剛於周二(1月31日)命名藍田KOKO ROSSO，提供392伙，主打一房及兩房單位，料吸引九龍東及港島東上車客；接力會推出啟德Park Peninsula承豐道19號項目第1期，涉361伙。緊接第2季，將軍澳日出康城12期項目第1期，提供650伙，以及啟德Park Peninsula MIAMI QUAY第2期，提供571伙。
至於第3季，計劃推出藍田KOKO HILLS第3B期，涉444伙，以及灣仔春園街項目，提供88伙；第4季會推將軍澳日出康城12期項目第2期，提供685伙。此外，山頂種植道1號第1期，涉8座洋房，亦有望於下半年推出。
全年可推銷售逾3,000伙
另外，集團會繼續推售已推出的項目包括啟德MIAMI QUAY I、MONACO ONE、MONACO MARINE、MONACO、GRANDE MONACO、OASIS KAI TAK、藍田KOKO HILLS、KOKO RESERVE、長沙灣GRAND VICTORIA系列、將軍澳MONTEREY、屯門NAPA及何文田ONE HOMANTIN。黃光耀稱，展望全年可推銷售逾3,000伙，而推售部署及步伐，將視乎預售樓花同意書的審批進度及市況而定，強調會以市價推盤。他續稱，今年隨著全面通關、放寬檢疫、失業率低，各行各業復甦，樓市將逐步回復，下半年有望穩步向上。
黃光耀說，集團相信企業的成功有賴能否創造長遠價值，所以著力實行環境保護、社會責任及公司治理(ESG)等大方向，將可持續發展注入集團的業務策略和營運當中。會德豐更積極支持政府房屋政策，包括建設「過渡性房屋」-「樂善村」，以及參與「土地共享先導計劃」，協力為市民安居樂業。