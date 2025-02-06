推盤大計｜資本策略蛇年推兩合作盤 涉油塘通風樓及港島南岸第5期

蛇年伊始，發展商紛紛公布推盤大計，資本策略地產執行董事何樂輝表示，集團今年計劃推出2個全新合作項目，包括與新世界發展(017)等合作發展的黃竹坑港島南岸第5期，提供825伙；以及與信和置業(083)發展的油塘通風樓項目，涉及748伙，推盤部署將由合作伙伴負責。 何樂輝續指，旗下佐敦「高臨」由去年5月推售至今共售出189伙，佔全盤近73%，套現約15.8億元。今年將積極推售項目餘下單位，包括2個天際特色大宅，其中頂層「臨海·天際屋」第A2座31樓A室，實用面積1,452方呎，連64方呎平台及386方呎天台，享開揚維港海景，有望挑戰項目售價及呎價新高。

另外，旗下渣甸山豪宅 「皇第」至今售出約14伙，套現約26.1億元，項目尚餘2伙待售，包括最後一伙連裝修特色大宅，屬東半山最大面積的頂層三複式單位，實用面積6,867方呎，連946方呎平台及1,103方呎天台。單位現正全球招租，意向呎租400元，有望挑戰全港最高呎租豪宅。 蛇年樓價料平穩發展 談及蛇年樓市，何樂輝預計上半年樓價將平穩發展，市場觀望月底財政預算案公布，望政府有對應利民措施推出，帶動樓市氣氛。他相信，今年市場定比2024年樂觀，料樓價有單位數升幅，豪宅市場更值得看高一綫。

至於土地儲備，何樂輝續指，未來一年集團會繼續物色適合地段，密切留意政府賣地，舊樓收購或者土地的二手買賣，並不排除與其他財團或發展商合作買地，從多元管道補充土地儲備。