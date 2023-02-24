推盤極速｜Bal Residence首批全數一房 580萬入場

財政預算案周三出爐後，麗新發展(488)與市區重建局合作的觀塘Bal Residence於昨日火速上載售樓說明書、公布首張價單、開放示範單位及接受認購登記。項目首批56伙，扣除最高11.75%折扣優惠，折實售價580.69萬元起，折實平均呎價19,554元，與鄰近二手屋苑近期呎價相比，高出逾7%。

Bal Residence首批單位實用面積338至349方呎，全屬一房間隔，定價658萬至880.3萬元，呎價19,136至25,516元。折實價580.69萬至776.87萬元，折實呎價16,888至22,518元。最低售價單位為5樓A室，實用面積338方呎，折實價580.69萬元，折實呎價17,180元。買家原先需付3%印花稅，即涉約17.4萬元；在最新稅制下只需付2.25%，即涉約13萬元，節省4.4萬元或25.3%。

參考同區二手屋苑近期平均呎價，樓齡約2年多的凱滙為18,227元，即Bal Residence首批開價高7.3%；而樓齡約9年的觀月．樺峰為16,571元，Bal Residence更高出18%。

即日起開放示範單位及收票

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，單位定價已參考附近的一手及二手造價，形容首批屬「平『衡』時空價」，意指重返約5年前新盤售價水平。他指，目前市況下認為此開價水平適合，對買家有吸引力，開價不能「唔貼地」。項目即日起對外開放示範單位及接受認購登記，最快下月開售。

Bal Residence屬單幢式物業，提供156伙，實用面積300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房，主打一房佔143伙或全盤92%。項目只設7個住客車位，平均每22戶爭1個車位；預計關鍵日期2024年3月31日，樓花期長約13個月。

