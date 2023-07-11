推盤部署｜會德豐上半年吸金113億超越去年 下半年擬推4盤涉1800伙

會德豐地產今日(11日)舉行頒獎典禮，表揚各成績超卓的代理及分享集團上半年度的銷售成績。

會德豐地產今日(11日)舉行頒獎典禮，表揚各成績超卓的代理及分享集團上半年度的銷售成績。副主席兼常務董事黃光耀表示，集團上半年售出共814伙住宅單位，總銷售金額逾113億元，已超越去年全年錄得的96億元，成績理想，其中藍田KOKO ROSSO及KOKO MARE合共售出529伙，佔可售單位近九成，套現約42.8億元，成為上半年按銷量計最熱銷的市區新盤。

至於啟德MONACO ONE及MONACO MARINE剛於上月踏入現樓階段，由2021年開售迄今，累沽832伙，佔已推售單位近88%，合共套現逾94.9億元。

春園街項目最快於 9 月登場

展望下半年，黃光耀透露，集團有4個項目部署推出市場，合共涉約1,800伙，包括灣仔春園街項目、將軍澳日出康城第12期的第1期及第2期、啟德承豐道19號合作項目，以及山頂種植道1號洋房項目，其中春園街項目最快於9月登場。