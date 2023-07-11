推盤部署｜會德豐上半年吸金113億超越去年 下半年擬推4盤涉1800伙

會德豐地產今日(11日)舉行頒獎典禮，表揚各成績超卓的代理及分享集團上半年度的銷售成績。副主席兼常務董事黃光耀表示，集團上半年售出共814伙住宅單位，總銷售金額逾113億元，已超越去年全年錄得的96億元，成績理想，其中藍田KOKO ROSSO及KOKO MARE合共售出529伙，佔可售單位近九成，套現約42.8億元，成為上半年按銷量計最熱銷的市區新盤。
至於啟德MONACO ONE及MONACO MARINE剛於上月踏入現樓階段，由2021年開售迄今，累沽832伙，佔已推售單位近88%，合共套現逾94.9億元。
春園街項目最快於9月登場
展望下半年，黃光耀透露，集團有4個項目部署推出市場，合共涉約1,800伙，包括灣仔春園街項目、將軍澳日出康城第12期的第1期及第2期、啟德承豐道19號合作項目，以及山頂種植道1號洋房項目，其中春園街項目最快於9月登場。
至於集團近日以約17億元奪得堅尼地城西寧街與域多利道交界地皮，黃光耀指，屬港島珍貴的海景地皮，購入價為每方呎7,070元，總投資額約40億至50億元，初步計劃發展中小型單位。對於政府剛在上周五(7日)推出放寬按揭措施，他相信措施可啟動換樓鏈，有助提升樓市資金流，促進成交，相信集團現樓的項目如啟德MONACO系列及藍田KOKO HILLS系列亦可受惠。
Club Wheelock會員人數直逼10萬 將舉行慶祝活動
黃光耀稱，集團一直致力定期舉辦各式活動，務求讓Club Wheelock會員更了解會德豐品牌背後的理念，同時滿足其不同需要，亦拉近彼此關係。至今，Club Wheelock會員人數已直逼10萬人，為慶祝此重要里程碑，集團將舉行一連串的慶祝活動，而第一炮「十万感謝祭」大抽獎將於本日正式開始，團隊特意搜羅超過100份獎品，包括日本東京雙人來回機票、最新款智能手機等，總值超過10萬元的獎品回饋會員。