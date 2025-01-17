提供40伙 戶戶向海 華懋西貢WHITESAND COVE 擬新春後招標售

新一年發展商推盤攻勢連綿不斷，市場上再有豪宅新盤登場。由華懋集團發展、位於西貢白沙灣項目昨命名「WHITESAND COVE」，提供40伙，包括6座洋房、5座低座住宅大樓及少量尊尚複式戶，已獲滿意紙，部署農曆新年後以現樓形式應市，傾向以招標發售。

華懋集團銷售總監封海倫稱，項目低座住宅大樓單位面積由833至1,772方呎，戶型涵蓋三房至五房。洋房實用面積由2,195至3,162方呎，所有洋房均設私人電梯及專屬停車位，可由停車場經私人電梯大堂直達洋房，而全盤車位比例超過1:1。