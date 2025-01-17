提供40伙 戶戶向海 華懋西貢WHITESAND COVE 擬新春後招標售

新一年發展商推盤攻勢連綿不斷，市場上再有豪宅新盤登場。由華懋集團發展、位於西貢白沙灣項目昨命名「WHITESAND COVE」，提供40伙，包括6座洋房、5座低座住宅大樓及少量尊尚複式戶，已獲滿意紙，部署農曆新年後以現樓形式應市，傾向以招標發售。
華懋集團銷售總監封海倫稱，項目低座住宅大樓單位面積由833至1,772方呎，戶型涵蓋三房至五房。洋房實用面積由2,195至3,162方呎，所有洋房均設私人電梯及專屬停車位，可由停車場經私人電梯大堂直達洋房，而全盤車位比例超過1:1。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，「WHITESAND COVE」正進行優化工程，白沙灣一帶近15年未有全新盤供應，項目屬屋苑式管理，且戶戶向海，定價參考同系臨海豪宅項目。華懋集團銷售經理吳錫麟指，項目會所及園林融入自然元素，住戶更可享受以「Alfresco Lifestyle」設計的會所設施。
海盈山單日沽57伙 擬短期加推
由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」昨日以價單形式開售65伙，消息指即日售出57伙，中原地產西半山首席營業董事李巍透露，大手時段錄得一組客人斥約3,700萬元買3伙兩房。發展商表示，計劃將於短期內加推單位應市。
新世界CEO擲5488萬購皇都四房
新世界發展(017)北角「皇都」昨日招標售出3伙維港珍藏大宅，套現逾1.3億元。成交紀錄冊顯示，其中1伙為Noble Collection典藏．邸+高層A1室，四房雙套連儲物室間隔，實用面積1,522方呎，以5,488萬元連1個車位成交，呎價36,058元，買家為新世界集團行政總裁黃少媚，反映對集團及項目具有信心。該盤於6日內標售9伙維港珍藏大宅，共套現逾3.7 億元。
黃金海灣．珀岸首輪錄超額逾15倍
旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」將於明日首輪發售280伙，昨日晚上8時截票，經點算後共接獲逾4,500票，超額認購逾15倍。