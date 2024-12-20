提兩大救市建議 中原料明年二手樓價看升10%

中原地產回顧2024年內樓市經歷起伏，估計今年一手及二手私人住宅交投齊創3年新高，展望明年樓市走勢樂觀，樓價有望見底回升，全年看升約10%，而租金升約5%。同時提出兩個救市方案建議，包括政府可擔保綠白表居屋申請人「轉車」買私樓及容許強積金用作買樓。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市所有辣招已撤，「息已減」，但樓市交投未見復常，即使今年一手私人住宅交投料達1.7萬宗，二手達3.35萬宗，齊創3年新高。不過根據中原大數據資料顯示，今年全港二手私人住宅的流通量只有2%，屬歷史低位。面對如此低迷的成交量，他相信政府定必出手穩樓市。
該行提出救市方案建議，如政府可研究能否為居屋第二市場買家提供多一個置業渠道「轉車買私樓」，即除了公營房屋外，亦可在政府擔保下轉購私樓，但只針對具申請居屋資格的「綠表」及「白表」自用或首置人士。如果私樓也獲政府擔保，銀行將更積極，有助激活樓市。
至於MPF強積金可買樓自住再成市場熱話，陳永傑認為，不少地方如內地、新加坡，都容許強積金用於買樓，故對此贊成。截至去年12月底，強積金總資產值1.14萬億元，人均強積金結餘約24萬元，兩夫婦合共約48萬元，足夠支付首期購買約500萬元單位。經濟逆境下，強積金存款亦可作供樓，以助減輕市民供樓負擔，尤其是負資產業主。
陳永傑指，近期樓市利好因素漸增，預測明年樓市將受惠息口回落、積極政策及經濟改善利好。然而，美國新總統上場、中美關係、貿易或出現變局、新盤貨尾量高企、賣地成績未如理想等不明朗因素，將為明年樓市帶來挑戰。
供平過租將重臨
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，中原城市領先指數CCL最新報137.59點，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至28.09%，惟仍處於逾8年低位未變，今年樓價暫累跌6.53%。租金方面則處於逾5年高位，預計明年美國繼續減息，租金回報率將可望高於H按息，供平過租將重臨。