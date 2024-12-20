提兩大救市建議 中原料明年二手樓價看升10%

中原地產回顧2024年內樓市經歷起伏，估計今年一手及二手私人住宅交投齊創3年新高，展望明年樓市走勢樂觀，樓價有望見底回升，全年看升約10%，而租金升約5%。同時提出兩個救市方案建議，包括政府可擔保綠白表居屋申請人「轉車」買私樓及容許強積金用作買樓。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市所有辣招已撤，「息已減」，但樓市交投未見復常，即使今年一手私人住宅交投料達1.7萬宗，二手達3.35萬宗，齊創3年新高。不過根據中原大數據資料顯示，今年全港二手私人住宅的流通量只有2%，屬歷史低位。面對如此低迷的成交量，他相信政府定必出手穩樓市。