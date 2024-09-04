提速推盤｜維港．雙鑽首批最少141伙

減息憧憬激起發展商推盤意欲，中國海外發展(688)旗下位於啟德海灣半島(PARK PENINSULA)「維港．雙鑽」加速推盤步伐，繼周一公布售樓說明書後，昨日開放示範單位予傳媒參觀，並預告最快本周內推出首張價單，涵蓋不少於141伙。

中國海外地產董事總經理游偉光指，項目設有2個無改動及1個經改動示範單位，涵蓋一房及兩房，短期內開放予公眾參觀，包括以第1B座28樓H室為藍本搭建，實用面積493方呎，兩房間隔，採梗廚設計。

天璽．天最快下周上載樓書

同區另一新盤、新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」預告將於下周上載樓書，新地代理總經理胡致遠稱，首張價單或涵蓋「Elite Zone」單位，即項目空中花園對落區域，涉及718伙，佔今期單位總數906伙近八成。戶型涵蓋開放式、一房、兩房及四房，單位實用面積由約250方呎起；該盤目標維持本月推售。

