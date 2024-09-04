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地產
2024-09-04 04:30:16
日報

提速推盤｜維港．雙鑽首批最少141伙

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維港雙鑽

游偉光(左二)稱，維港．雙鑽示範單位短期內開放予公眾參觀。

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天璽天

「天璽．天」預告將於下周上載樓書

減息憧憬激起發展商推盤意欲，中國海外發展(688)旗下位於啟德海灣半島(PARK PENINSULA)「維港．雙鑽」加速推盤步伐，繼周一公布售樓說明書後，昨日開放示範單位予傳媒參觀，並預告最快本周內推出首張價單，涵蓋不少於141伙。

中國海外地產董事總經理游偉光指，項目設有2個無改動及1個經改動示範單位，涵蓋一房及兩房，短期內開放予公眾參觀，包括以第1B座28樓H室為藍本搭建，實用面積493方呎，兩房間隔，採梗廚設計。

天璽．天最快下周上載樓書

同區另一新盤、新鴻基地產(016)旗下「天璽．天」預告將於下周上載樓書，新地代理總經理胡致遠稱，首張價單或涵蓋「Elite Zone」單位，即項目空中花園對落區域，涉及718伙，佔今期單位總數906伙近八成。戶型涵蓋開放式、一房、兩房及四房，單位實用面積由約250方呎起；該盤目標維持本月推售。
 

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KOKO ROSSO

「KOKO ROSSO」及「KOKO MARE」於周六推售31伙

飛揚

「飛揚」第1期推6伙三房發售

朗賢峯周五推售133伙

多個新盤公布最新銷售安排，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIA期將於周五推售133伙，當中60伙以價單出售，73伙招標發售。

此外，會德豐地產藍田「KOKO ROSSO」及「KOKO MARE」於周六推售31伙，包括4伙一房，26伙兩房及1伙天際平台特色單位。長江實業集團(1113)及新地合作的屯門「飛揚」第1期同日亦推6伙三房發售，當中指定5伙買家可選擇送指定住客車位或售價折扣。

即睇啟德「維港．雙鑽」最新樓盤資訊(House730)

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