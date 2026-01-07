揚海售出584伙吸金145億 指定單位增家具禮券優惠｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」今日(7日)公布新部署，於今年6月底前購買指定三房或四房單位買家，可獲贈108,000元傢俬禮券。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，項目開售迄今沽出584伙，佔全盤600伙約97%，套現約145億元；現尚餘少量三房、四房及部分特色單位可供出售。

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶指，由即日起至今年6月30日，凡購買項目指定三房或四房單位，可獲贈由「LOUVRE GALLERY」送出價值108,000元的禮券，適用於購買指定Versace Home傢俬組合。