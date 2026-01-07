揚海售出584伙吸金145億 指定單位增家具禮券優惠｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」今日(7日)公布新部署，於今年6月底前購買指定三房或四房單位買家，可獲贈108,000元傢俬禮券。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，項目開售迄今沽出584伙，佔全盤600伙約97%，套現約145億元；現尚餘少量三房、四房及部分特色單位可供出售。
嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶指，由即日起至今年6月30日，凡購買項目指定三房或四房單位，可獲贈由「LOUVRE GALLERY」送出價值108,000元的禮券，適用於購買指定Versace Home傢俬組合。
同時，「LOUVRE GALLERY」為「揚海」打造全新四房現樓單位，並於今日率先開放予傳媒優先參觀。LOUVRE GALLERY 創辦人Tony Luk指，是次為項目買家提供專屬傢俬組合，所有傢俬均為意大利頂級品牌 Versace Home，而108,000元傢俬禮劵適用於購買指定Versace Home傢俬組合（The Serenity, The Oasis, The Breeze 及 The Shore）。
「揚海」提供600個住宅單位，僅設29伙特色單位，其中頂層特色單位只有11伙，實用面積由951至1,901方呎，全部單位均附設天台，讓戶主盡享頂層單位之開揚景觀。