揚海四房現樓有得睇！指定戶型送10.8萬傢俬禮券(多圖)｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」由即日起至今年6月30日，凡購買指定三房或四房單位的買家，均可獲贈價值10.8萬元的傢俬禮券。
是次推出的優惠由「LOUVRE GALLERY」送出，禮券可用於選購指定Versace Home傢俬組合。同時，「LOUVRE GALLERY」特別為項目打造全新四房現樓單位，為1B座31樓A室，實用面積1,420方呎，屬四房雙套房設計。
單位層與層之間高度約3.45米，間隔寬敞方正，客飯廳長約7.8米，闊約4米，面積約336方呎。單位之客飯廳連及接落地玻璃趟門及約53方呎特大露台，讓戶主可享戶外生活空間。
單位廳房同向，所有睡房均面向深灣遊艇會景致，並特設落地玻璃窗，廣納室外景致。主人睡房空間感十足，放置雙人床後仍可三邊落床，而主人睡房布局精心設計，除特設偌大衣帽間外，主人套房設有轉角落地大窗，進一步擴闊室內視野。主人浴室則配備頂級設備，例如西班牙品牌ROCA浴缸、美國品牌 KOHLER洗手盆及德國品牌Hansgrohe水龍頭等。
⇊直擊揚海1B座31樓A室⇊
廚房空間四正，採用意大利品牌Poliform廚櫃，糅合美學與實用，廚房備有各款名牌家電，包括德國頂級廚具品牌GAGGENAU的特大雙門雪櫃、蒸焗爐、電磁爐、咖啡機、洗衣機、乾衣機，以及抽油煙機。另外，單位內展示由「LOUVRE GALLERY」挑選的多款家具及燈飾，包括意大利品牌Versace Home的大型梳化、座地燈、角几及玻璃飾品，以及同屬意大利品牌Fendi Casa的餐椅。
「揚海」提供600個住宅單位，僅設29伙特色單位，其中頂層特色單位只有11伙，實用面積由951至1,901方呎，全部單位均附設天台，讓戶主盡享頂層單位之開揚景觀。