揚海四房現樓有得睇！指定戶型送10.8萬傢俬禮券(多圖)｜黃竹坑新盤

由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」由即日起至今年6月30日，凡購買指定三房或四房單位的買家，均可獲贈價值10.8萬元的傢俬禮券。

是次推出的優惠由「LOUVRE GALLERY」送出，禮券可用於選購指定Versace Home傢俬組合。同時，「LOUVRE GALLERY」特別為項目打造全新四房現樓單位，為1B座31樓A室，實用面積1,420方呎，屬四房雙套房設計。

單位層與層之間高度約3.45米，間隔寬敞方正，客飯廳長約7.8米，闊約4米，面積約336方呎。單位之客飯廳連及接落地玻璃趟門及約53方呎特大露台，讓戶主可享戶外生活空間。