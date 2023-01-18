揚海推最後104伙 入場要千萬

湯耀宗(右)指，揚海價單發售的59伙涉一至三房；左為盧子豪。(林俊源攝)

樓市交投回暖，發展商把握時機推售新盤餘貨。嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，昨公布盡推最後104伙，將於2月2日展開新一輪銷售，包括價單發售59伙，扣除最高20%折扣優惠後，折實價1,004.4萬元起，折實平均呎價35,495元；另45伙採招標形式推售。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，價單發售的59伙實用面積320至955方呎，涵蓋一房至三房。單位折實售價1,004.4萬至3,879.76萬元，折實呎價31,388至40,892元，入場單位2A座5樓E室一房戶，實用面積320方呎，折實價1,004.4萬元，呎價31,387元。

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪稱，招標推售的45伙，戶型涵蓋三房、四房及特色戶，實用面積874至1,901方呎。項目最新開放設3個現樓示範單位，當中2個連裝修，即日起開放予公眾預約參觀。揚海自2021年9月起開售，迄今累沽496伙，套現約121億元。

