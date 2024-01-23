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地產
2024-01-23 11:42:39

揚海月內撻9宗損失破2000萬 最新2宗三房買家撻大訂離場｜新盤撻訂

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揚海月內撻9宗損失破2千萬 最新2三房買家撻大訂離場｜新盤撻訂

揚海月內撻9宗損失破2千萬 最新2三房買家撻大訂離場｜新盤撻訂

恒指昨日(22日)一度跌穿萬五點，港股波動，樓市亦前景不明，新盤陸續錄得撻訂個案，由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」本月已錄得9宗交易告吹，涉及成交金額約2億元，眾買家料共遭殺訂逾2,000萬元。項目於昨日再連錄兩宗買家撻大訂離場，總成交金額約6,873.2萬元，兩買家料共遭沒收訂金約687萬元。

成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為第2A26A室和D室，同屬三房連套間隔，實用面積分別為955921，兩單位均原於20219月成交，成交價分別為3,633.84萬元及3,239.38萬元，最新顯示於昨日終止買賣合約，説明買家已撻訂離場，兩買家均採建築期付款計劃入市，料遭沒收樓價10%的訂金，涉及金額約363.4萬元及323.9萬元。

兩撻訂單位重售賣平近8%

發展商當日上載最新銷售安排，落實於周五(26日)起招標發售上述兩撻訂單位，截止日期至今年329日。

同日，「揚海」亦錄得兩撻訂單位成功重售，造價均較近兩年半前跌約8%；其中2A23D室，三房間隔，實用面積為921方呎，昨日以2,922.1萬元售出，較20219月的3,163.11萬元，賣平約241萬元或7.6%

即睇黃竹坑揚海最新資訊 (House730)

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