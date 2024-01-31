換樓客鋤價升級！美孚新邨三房減至千萬內 呎價9xxx元｜藍籌屋苑

新一年市況回穩向好，不少換樓客重拾入市動力，推動交投回升。中原地產西九龍美孚萬事達分行高級分區營業經理馮健平表示，美孚新邨新錄得1宗成交，單位為3期百老匯街58號中層B室，實用面積1,066方呎，採三房套房間隔，單位座向東方，望內園景，最初開價1,055萬元，最近減至988萬元即獲兩組買家洽購，最終以970萬元易手，累減85萬元或約8%，折合實用呎價9,099元。

馮健平指，新買家為外區換樓客，議價後感合理即拍板入市自用。原業主於2005年5月以260萬元購入單位，持貨快將19年，是次沽出單位帳面獲利710萬元離場，單位期內升值2.7倍。