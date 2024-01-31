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地產
2024-01-31 07:00:00

換樓客鋤價升級！美孚新邨三房減至千萬內 呎價9xxx元｜藍籌屋苑

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換樓客鋤價升級！美孚新邨三房減至千萬內 呎價9xxx元｜藍籌屋苑

換樓客鋤價升級！美孚新邨三房減至千萬內 呎價9xxx元｜藍籌屋苑

新一年市況回穩向好，不少換樓客重拾入市動力，推動交投回升。中原地產西九龍美孚萬事達分行高級分區營業經理馮健平表示，美孚新邨新錄得1宗成交，單位為3期百老匯街58號中層B室，實用面積1,066方呎，採三房套房間隔，單位座向東方，望內園景，最初開價1,055萬元，最近減至988萬元即獲兩組買家洽購，最終以970萬元易手，累減85萬元或約8%，折合實用呎價9,099元。

馮健平指，新買家為外區換樓客，議價後感合理即拍板入市自用。原業主於20055月以260萬元購入單位，持貨快將19年，是次沽出單位帳面獲利710萬元離場，單位期內升值2.7倍。

換樓客鋤價升級！美孚新邨三房減至千萬內 呎價9xxx元｜藍籌屋苑

東堤灣畔新錄得2座高層C室成交，呎價10,062元。(資料圖片)

東堤灣畔三房減價5%獲承接

中原地產東涌資深分區營業經理陳偉業表示，東涌東堤灣畔本月錄得6宗成交，較上月全月多1宗。東堤灣畔新錄得2座高層C室成交，實用面積803方呎，三房套房連儲物套房間隔，向西南，望纜車站及山海景，景致開揚，叫價850萬元，議價後以808萬元沽出，減價42萬元或4.9%，折合實用呎價10,062元。

陳偉業指，買家為外區換樓客，心儀單位闊落實用，裝修企理，加上景致開揚，決定入市作新居。原業主於200512月以308萬元買入單位，持貨18年，轉手面獲利500萬元，單位升值1.6倍。

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