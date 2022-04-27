人人都想擁有自己的安樂窩，但如何搵一間合適自己和家人的單位，實在有很多需要考慮的因素。於決定置業前，宜先做好規劃，再因應實際情況揀選心水單位。

1．地區環境

選擇前問自己以下問題，縮窄選擇範圍

A．是否要住近父母或配偶父母，以便照顧？

B．是否接受自己及家人要花長時間搭車上班上學？

C．想居於人口密度高但方便 VS 寧靜但欠缺配套的地區

2．未來規劃

選擇未來會有新規劃的地區，如興建新鐵路/公路、鄰近有舊區重建、由工業區改劃成商住區，又或是興建新文娛康樂設施如公園、體育館等，可提升生活質素和各項配套設施，更有利物業增值。

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3．校網

家長為子女前程著想，都會想方設法搬到名校網區，如九龍區的九龍城（小學41網）、何文田（小學34網）、九龍塘（小學41網）、土瓜灣（小學34網）等，港島中西區（小學11網）及灣仔區（小學12網），又或新界東的沙田（小學88、89網），新界西的荃灣（小學62網），都是備受歡迎的地區，每區都有不少受歡迎的中學名校。

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4．樓價預算

先預算你大概可動用多少資金支付首期，並預計可承擔的按揭供款上限是多少，再因應樓價作出選擇，確保總供款支出不會超出供款與入息比率的上限。(計算時必須要連同其他供款和債項一併計算到總供款內。)

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5．社區配套

各項配套設施，包括文娛康樂如大會堂、社區會堂、公園及運動場等；醫療教育如醫院、診所、學校、長幼照顧，如日間托兒中心、護老中心；還有消防及警局等，是否足以應付市民需要，都需要考慮在內。

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6 ．交通

雖然香港的交通網絡已十分完善，但如本身資金充裕，宜選擇鐵路上蓋或沿線的物業，又或屋苑設交通樞紐（巴士及小巴總站）的物業，無論上班或上學，出入都可更方便。

7 ． 大屋苑 vs 精品樓 vs 單幢樓

單幢樓一般只有保安和清潔員，沒有其他住戶設施，而且單位面積普遍不大，故總價一般不高較易上車。但單幢樓的伙數不多，日後如要進行物業大維修，每戶要分擔的費用會較高。近年才興起的精品樓，是單幢樓的進化版，不但有時尚的外貌，內部裝潢亦走設計品味路線，而且設有會所，提供如共享空間、泳池及空中花園等，對年輕一代有一定吸引力。至於大屋苑則戶型選擇多，配套設施齊，故較受買家歡迎，保值能力高，樓價亦相對較高。

8．新樓 vs 二手樓

買新樓明碼實價，可享發展商提供的促銷優惠(如樓價折扣、豁免律師及釐印費等)、而且有不同附款方法供選擇，如有需要更可申請發展商二按，一般審批條件亦相對較寬鬆。買家亦不用支付代理佣金，現時的新樓盤多附送全屋基本裝修、冷氣及廚房電器等，個別樓盤更提供優惠價裝修傢俬套餐等，可以「慳返唔少」，入伙時發展商會提供執修，並設一定保養期。

選擇二手樓要與業主議價，視乎市況及業主是否急放，有機會以低於市價接手。買家要付代理佣金，亦要找律師安排一切法律程序，以及自行找銀行安排按揭。二手樓內櫳質素不一，亦不一定付有電器，但買家可成為設計師，設計家居及添置合用的電器家品。

9．樓齡

樓齡與屋苑的設施及單位實用率有很大關係。早年的物業多數不設會所，或只有泳池公園等簡單設施，至於單位多不設窗台更四正實用，個別單位實用率更逾八成。至於樓齡較新的樓盤，有機會因會所等共用空間增加，以及設有窗台和露台等空間，或令實用率有所下調。不過，如選擇樓齡高的物業，還要考慮物業大維修的問題，買家要做好準備或需承擔龐大的維修費用。

10．會所設施

近年興建的屋苑及精品住宅，著重提供多元化住戶設施，在住客會所上，更有不同設施，除了健身室及泳池等外，更有最新的電子遊樂室、宴會廳、樂器練習室、家庭影院、拳擊練習場、燒烤場、甚至多用途運動場等。當然，設施越多管理費亦會越貴。

11．是否准許養寵物

大多數物業公契都有條款限制養寵物，甚至禁止飼養寵物，如違返公契，可能會被法團或管理公司勸喻或警告，如飼主不予理會，可能會被入稟法庭起訴，甚至申請禁制令。所以在買樓前宜先查閱公契(可於土地註冊處網頁的IRIS系統自費查閱，費用為10元)，並向管業處了解有關飼養寵物的限制。

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12．戶型、則型及座向

戶型及則型亦要視乎需要而定，在有限預算內選宅。建議最好可選座北向南，盡量避免西斜，並揀選能力範圍內間隔四正的最大戶型。



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