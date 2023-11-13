搶人才｜為香港樓市注入新血！「減辣」助專才置業需求增 買500萬樓慳稅百萬

《施政報告》多管齊下招攬人才，包括外來人才來港置業時所需繳付的雙辣稅，改為「先免後徵」，料逾40萬來自內地等專才即時受惠。現時外來人才來港買樓毋須再支付30%辣稅，所付的稅款與港人睇齊，然而本港樓價亦都下跌2成，吸引不少國內專才即時在港置業。單計今年首10月，已有約7萬名專才抵港，為香港樓市注入新血。

《施政報告》順應民意，將實施超過10年的樓市「三辣招」，上月25日起「減辣」。額外印花稅(SSD)適用年期由3年縮短至2年，即業主持有物業兩年後出售物業，不用再繳付樓價10%的額外印花稅；針對非本地客的買家印花稅(BSD)和從價印花稅(AVD)，兩者均由15%減半至7.5%。

專才置業「先免後徵」

另外，《施政報告》提到，優化去年為合資格外來人才退還在港置業印花稅的安排，由「先徵後退」改為「先免後徵」。即外來人才購入物業時暫免繳付相關稅項，如果之後未能成為香港永久性居民，才需要交稅，相關措施對外來人才具相當吸引力。