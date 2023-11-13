搶人才｜為香港樓市注入新血！「減辣」助專才置業需求增 買500萬樓慳稅百萬

《施政報告》多管齊下招攬人才，包括外來人才來港置業時所需繳付的雙辣稅，改為「先免後徵」，料逾40萬來自內地等專才即時受惠。現時外來人才來港買樓毋須再支付30%辣稅，所付的稅款與港人睇齊，然而本港樓價亦都下跌2成，吸引不少國內專才即時在港置業。單計今年首10月，已有約7萬名專才抵港，為香港樓市注入新血。
《施政報告》順應民意，將實施超過10年的樓市「三辣招」，上月25日起「減辣」。額外印花稅(SSD)適用年期由3年縮短至2年，即業主持有物業兩年後出售物業，不用再繳付樓價10%的額外印花稅；針對非本地客的買家印花稅(BSD)和從價印花稅(AVD)，兩者均由15%減半至7.5%。
專才置業「先免後徵」
另外，《施政報告》提到，優化去年為合資格外來人才退還在港置業印花稅的安排，由「先徵後退」改為「先免後徵」。即外來人才購入物業時暫免繳付相關稅項，如果之後未能成為香港永久性居民，才需要交稅，相關措施對外來人才具相當吸引力。
以新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」一個樓價500萬元單位為例，外來人才如果在上月25日「減辣」前以「先徵後退」方法入市，需繳付30%辣稅)BSD及AVD各15%)，涉及稅款150萬元，當在香港住滿7年並成為香港永久性居民之後方獲退稅。但在新措施下，該名專才若符合「先免後徵」資格，即可以減免「雙辣稅」共15%稅項，即約75萬元，現在只需按從價印花稅第2標準繳付印花稅，稅率為樓價的2.25%，涉及稅款僅11.25萬元，大幅慳稅138萬元或92%。
今年已有7萬人來港
政府積極搶人才做出成績，單計今年首10個月已收到逾18萬份輸入人才計劃申請，當中逾11萬已獲批，逾7萬人已抵港，勢帶動本港住屋需求。其中高才通計劃收到5.5萬份申請，逾4.3萬宗已獲批。統計過去7年(2016年至2023年)，各項輸入人才計劃累計已批出逾42萬宗申請，當中以「一般就業政策」佔逾21萬宗最多，其次是「輸入內地人才計劃」及「非本地畢業生留港／回港就業安排」計劃，各佔8.6萬及7.2萬宗。
假設當中5%人會買樓，足以消化目前全港逾2萬伙新盤貨尾。據中原地產統計，第三季一手私宅新盤貨尾量續增至20,483伙，創近20年新高。
林海山城傳獲內地專才擲7200萬豪掃3伙
連日來一、二手市場已錄得多宗內地專才「先免後徵」入市個案，總成交金額接近3億元。由希慎興業(014)及香港興業(480)合作發展的大埔現樓「林海山城」於本月首6日已錄得4宗成交，其中3伙由一組大手客買入，據悉買家為內地專才，涉及樓價逾7,200萬元，平均成交呎價約1.67萬元。
中原城市領先指數最新153.59點，與2021年8月的191.34點歷史高位相比，下挫近20%。由於本港樓價已累積一定跌幅，加上「減辣」的助力，不少內地專才趁機來港「執平貨」，擁「海景」、「鐵路沿線」、「校網」及「開揚景觀」的新盤或半新樓為專才入市首選。近年最受內地客或「港漂」鍾情的地區，有啟德、大埔白石角及將軍澳日出康城等。如油塘新盤「親海駅」，由於位置臨海，價錢又吸引，《施政報告》後錄得的3宗成交中，兩宗為專才入市個案。本月4日開售的啟德新盤「啟德海灣」第1期，發展商透露買家中約四成至五成為內地專才。
陳永傑：專才入市比例料升至5%
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大批獲批簽證的人才來港後，均以租樓為主，帶動租務市場，租金已連升8個月累升7.32%，跑贏樓價。另一方面，受惠「先徵後退」政策，可進一步吸引專才來港置業。他估計，施政報告利好樓市，發展商積極推盤步伐搶人才，第四季一手成交可達3,500宗，較第三季約2,100宗增加近七成，人才入市比例不會太高，但估計會由約3%升至約5%，仍會以本地客為主。
他稱，《施政報告》提及多項吸納外地人才，及填補人才流失措拖，包括擴大「高才通」大學名單至184間；香港5間百強名校，包括香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學及香港理工大學。「高才通」旨在吸引世界各地具備豐富工作經驗及高學歷的高端人才到香港探索機遇，其配偶和18歲以下未婚及受養的子女可以赴港，配偶工作不受限制，子女可來港讀書。入境處指，每名獲批申請人平均帶0.8名(今年7月數字)受養人來港。
人才計畫包涵七大類別，包括：「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」、「優秀人才入境計劃」、「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」、「高端人才通行證計劃」，以及「科技人才入境計劃」。