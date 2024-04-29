搶購買力｜朗賢峯 高臨 部署周內加推

一手續搶市場焦點，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIB期上周六即日沽清首輪260伙，部署周內加推；另資本策略(497)旗下佐敦單幢新盤「高臨」暫收近1,000票，以首批52伙計，超額認購逾18倍，最快今日加推新價單。
作為撤辣後第三個開賣的鐵路新盤「朗賢峯」，第IIB期首輪發售260伙成功即日沽清，其中買家黃小姐(圖)斥逾1,600萬元購入1伙三房，初步預留單位予正讀大學的兒子。她認為，項目價錢合適，地點理想，撤辣後可慳稅亦提高入市意欲。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀稱，有見向隅者眾，將於周內加推單位。
同期出擊的「高臨」，集團執行董事何樂輝預告，最快今日加推單位，強調會原價加推，短期內公布銷售安排，考慮設大手客揀樓時段。該盤上周五起開放示範單位及收票，副常務董事(住宅銷售)畢子鴻稱，3日累錄逾3,500人次參觀，當中有約三成為內地客。
BLUE COAST餘貨分階段加價最多一成
長江實業集團(1113)指，計劃向合作夥伴港鐵建議，將黃竹坑站港島南岸第3B期「BLUE COAST」餘貨分階段加價，幅度高達10%。長實營業部首席經理郭子威稱，對未來香港樓市持樂觀的態度，並指項目售價撈底成功，正檢視餘貨價格。長實營業部助理首席經理楊桂玲說，因應近期樓市轉勢明顯向好，先將實用面積958方呎的「大三房」單位加價約10%。
雨後考慮部分未出售單位改由賣轉租
星星地產旗下現樓新盤「雨後」將於周三推售58伙，折實價383.97萬元起，發展商稱，料項目下周加推最後一張價單，定價較現有單位料有5%升幅，並正考慮部分未出售的單位改為由賣轉租，以應對區內龐大租務需求。