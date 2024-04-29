搶購買力｜朗賢峯 高臨 部署周內加推

一手續搶市場焦點，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIB期上周六即日沽清首輪260伙，部署周內加推；另資本策略(497)旗下佐敦單幢新盤「高臨」暫收近1,000票，以首批52伙計，超額認購逾18倍，最快今日加推新價單。 作為撤辣後第三個開賣的鐵路新盤「朗賢峯」，第IIB期首輪發售260伙成功即日沽清，其中買家黃小姐(圖)斥逾1,600萬元購入1伙三房，初步預留單位予正讀大學的兒子。她認為，項目價錢合適，地點理想，撤辣後可慳稅亦提高入市意欲。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀稱，有見向隅者眾，將於周內加推單位。

同期出擊的「高臨」，集團執行董事何樂輝預告，最快今日加推單位，強調會原價加推，短期內公布銷售安排，考慮設大手客揀樓時段。該盤上周五起開放示範單位及收票，副常務董事(住宅銷售)畢子鴻稱，3日累錄逾3,500人次參觀，當中有約三成為內地客。

BLUE COAST餘貨分階段加價最多一成

雨後考慮部分未出售單位改由賣轉租